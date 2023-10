¿Ha perdonado a Christian Gálvez? Almudena Cid responde sin poder contener las lágrimas

Almudena Cid vuelve a la televisión como invitada de Joaquín Sánchez en 'El Novato' de Antena3. El exfutbolista quiere ser gimnasta y la cuatro veces olímpica será la mejor de las maestras, pero además la deportista habla sin tapujos del duro momento que vivió tras su ruptura, después de 15 años de relación, con el presentador Christian Gálvez.

La también actriz se convirtió el pasado mes de agosto en protagonista involuntaria tras hacerse público el embarazo de la presentadora de Telecinco, Patricia Pardo, actual mujer de su exmarido. Almudena Cid y Christian Gálvez estuvieron juntos cinco años de novios y una década casados. Fue en 2021 cuando ambos comunicaron que ponían fin a su relación, inicialmente, de mutuo acuerdo. Cuatro meses después firmaban los papeles del divorcio. Dos meses después de la separación, el presentador hizo público su nuevo romance con su compañera de cadena.

Pero sin duda, el momento más emocionante es cuando Almudena Cid responde a si ha perdonado a Christian Gálvez: "Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo, yo entendí que sacrificándome conseguía cosas, entonces en la vida de pareja creí que sacrificándome conseguiría cosas", contesta rotunda sin poder contener la emoción. El exjugador del Real Betis, con ese estilo simpático que le define, pone un poquito de gracia a la conversación e intenta hacer un chiste: "¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia". A lo que la exdeportista no duda en responder entre risas: "Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado!".

Un giro radical en su vida

Almudena confesaba a ¡HOLA! que con el incondicional apoyo de su entorno y las lecciones que le ha dado su carrera en la gimnasia rítmica, ha comenzado una nueva etapa en su vida. Nos contaba que no cambiaría nada de su pasado y que mira al futuro con la certeza de que le depara cosas buenas.

Muy sincera, la autora del libro 'Caminar sin punteras' nos compartía que: "Uno de sus objetivos es devolver a la gente que me ha apoyado un agradecimiento y hacerles saber y hacerles partícipes de mi proceso. Siento que he hecho mucha limpieza en mi vida. En situaciones tan extremas como las que nos va a tocar vivir a todos a lo largo de la vida, va unido a una limpieza vital de personas y materiales. A esa respuesta os diría que me siento más libre y más ligera. Es como que todo lo que he construido ahora es más firme y real y me produce mucha tranquilidad".