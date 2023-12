Patricia Pardo y Christian Gálvez dan la bienvenida a su primer hijo en común y eligen un nombre con mucho significado

Un nuevo capítulo comienza para Patricia Pardo y Christian Gálvez, que han dado la bienvenida a su primer hijo en común este 22 de diciembre. "Encontramos la LUz y el CAmino el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños. Eran rosas. Hoy han florecido. ¡Bienvenido, LUCA! Luca Gálvez Pardo. 22/12/23", han compartido emocionados junto a una imagen en la que aparecen unidas su manos agarrando la del recién nacido.

La doble revolución de Patricia Pardo y Christian Gálvez

"Nos ha tocado el gordo", han dicho con gran sentido del humor. Aunque el nacimiento estaba previsto inicialmente para comienzos de 2024, se ha adelantado y ha llegado al mundo este 22 de diciembre en el que se celebra la Lotería de Navidad. Van a ser unas fiestas inolvidables para los periodistas ya que las celebran con la mejor de las noticias: siendo uno más en su hogar. Luca convierte en hermanas mayores a Aurora, de siete años, y Sofía, de cuatro, nacidas del anterior matrimonio de la periodista e ilusionadísimas con la llegada del pequeño. Christian, sin embargo, se estrena en la paternidad.

Los mensajes de felicitación y los buenos deseos no dejan de llegar al matrimonio. Familiares y amigos les trasladan todo su cariño en la víspera de estas navidades en las que Luca será el gran protagonista. "Oh, enhorabuena familia", ha indicado Adriana Dorronsoro; "Felicidades, amigos", ha dicho Antonio Rossi; "Felicidades, querida Patricia", ha puesto Alessandro Lequio; "Muchísimas felicidades. La mayor de las alegrías. Beso enorme a los dos", ha señaladao Cristina Cifuentes. También se han sumado a las mensajes Elsa Anka, Sandra Barneda, Michelle Calvó, Elia Galera y Soraya Arnelas, quien está embarazada por tercera vez.

El presentador mostoleño ha vivido estos meses de dulce espera con la emoción de todo padre primerizo. Así lo explicaba su mujer hace unas semanas: "Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo". No menos entusiasmada estaba la feliz mamá que se despidió de los telespectadores de Vamos a ver el pasado 1 de diciembre por recomendación médica y, tal y como ella misma aseguró, estaba deseando ver la carita del bebé.

En cuanto al nombre, la pareja no ha querido tomar una decisión hasta conocer al pequeño. En cualquier caso, el debate en casa estaba abierto. Según contaba Patricia, sus hijas tenían las ideas muy claras, aunque a ella no le convencían del todo. "Mis hijas quieren Carlos de toda la vida, ¡están obsesionadas con Carlos! Lo siento, hijas, pero me parece que Carlos no, no lo veo", decía Pardo en su programa.

Con la llegada de su bebé Patricia y Christian ponen el broche a una relación que sorprendió a todos cuando salió a la luz hace cerca de dos años. Ella, recién separada de su marido, Francisco Márquez, y él de la gimnasta Almudena Cid, se enamoraron en los pasillos de Mediaset. Desde entonces, se han hecho inseparables y han llevado su historia de amor con absoluta naturalidad mostrando abiertamente su cariño en público, aunque con la discreción que siempre han protegido su vida privada y sus familias. Han encontrado el uno en el otro al mejor compañero de vida y son la demostración de que "el amor todo lo gana".

La gran sorpresa llegó cuando el 29 de julio de 2022, cinco meses después de conocer su romance, se convirtieron en marido y mujer en una boda completamente íntima que anunciaron en su primer aniversario, cuando contaron que muy pronto serán uno más en casa. “Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad”, ha confesado Patricia en una entrevista con la revista Pronto. El presentador tiene la certeza de que "la unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado" con el embarazo de la presentadora y ahora con el pequeño llenando de alegría la casa.

