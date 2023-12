Soraya Arnelas, embarazada por tercera vez

Soraya Arnelas termina 2023 con una gran noticia. La cantante, de 41 años, está embarazada de su tercer hijo. "Es un bebé muy deseado", ha dicho en exclusiva en la revista Semana. Acaba de cumplir los tres meses de gestación y todavía no sabe si tendrá otra niña o un niño. A ella le gustaría que fuera niña, ya que está encantada con sus dos hijas mayores, Manuela, de seis años, y Olivia, de dos. A su marido, el modelo Miguel Ángel Herrera, le da igual. Pero sea lo que sea, ya tienen decidos los nombres. Si es niño se llamará Mauro y si es niña Bianca.

El embarazo de Soraya llega en un gran momento para la pareja. Soraya y Miguel Ángel se casaron oficialmente el 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo de Madrid, donde únicamente estuvieron acompañados por siete personas. Aquel día también tuvieron al lado a sus niñas, que como comentaba la exconcursante de Operación Triunfo, no fueron a clase para poder formar parte de la boda de sus padres.

Un mes después, el 15 de julio, celebraron una gran fiesta en la Casa Palacio de la Huerta del Conde, ubicada en el centro de Cáceres. "Hemos tenido la boda más increíble que podríamos haber imaginado", dijeron. "Fue un día muy emocionante, muy divertido y, sobre todo, muy mágico", añadieron.

El nacimiento del tercer hijo del matrimonio está previsto para mediados del año que viene y Soraya dará a luz por cesárea programada. Esto se debe al grave problema que tuvo durante el parto de su hija Manuela, un desprendimiento de uretra y una hernia de ombligo.

De hecho, su hija Olivia ya nació así para evitar posibles complicaciones. "Si me pongo de parto y empujo, me rompo y se me descuelga de nuevo la uretra, y no sé qué es peor... Quiero dejar claro eso, que es por una indicación médica", aclaró en aquel momento. También aprovechó la ocasión para contar el motivo por el que daría el biberón a su bebé. "Estoy reducida del pecho y no tengo glándula mamaria, por eso no me sube la leche. Así que no le voy a dar el pecho a Olivia".

Soraya y Miguel Ángel se conocieron en 2012 en Barcelona. "Es un amigo, es una pareja, es un compañero, he encontrado muchas cosas en él que me hacen plantearme que veo mi vida absolutamente a su lado", decía la artista al inicio de la relación. Y no se equivocaba. Tras más de una década juntos, el matrimonio se prepara para vivir sus navidades más especiales.