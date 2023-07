Así es la original casa palacio donde Soraya Arnelas y su marido, Miguel Ángel Herrera, celebran este sábado su boda La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado 7 de junio después de once años de relación

Soraya Arnelas (40 años), y Miguel Ángel Herrera, (34 años), se convirtieron en marido y mujer el pasado 7 de junio en una íntima y privada ceremonia. La pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima y privada, a la que acudieron unas siete personas, entre ellas las dos hijas de la pareja y la madre de la intérprete, en el Ayuntamiento de Villar del Olmo en Madrid. Ahora han decidido celebrar su amor por todo lo alto con una fiesta de "sabor extremeño, andaluz y portugués", que tendrá lugar en Cáceres el próximo 15 de julio.

El lugar escogido para la celebración de su matrimonio es un agradable recinto natural situado en el casco urbano de la capital cacereña. Se trata de la Casa Palacio de la Huerta del Conde, ubicada en la Ronda de San Francisco número 27 de Cáceres, provincia de donde es natural Soraya Arnelas, concretamente de la localidad de Valencia de Alcántara. El alojamiento cuenta con tres estancias importantes donde la cantante puede celebrar su amor: la casa, el jardín y el invernadero.

La casa donde la intérprete de Amor en tus ojos podría reunir a todos sus amigos y familiares, es una residencia señorial de 2.500 m² de residencia construida a partir de edificaciones anteriores como un antiguo molino de aceite, una casa de labor y sus respectivas cuadras, etc. que ha sido reformada a lo largo de los años. Como vemos en las imágenes, es una casa tipo andaluza de color blanca y rodeada de un enorme jardín. Tiene diferentes balcones desde donde los recién casados podrían saludar a sus invitados. También cuenta con un gran invernadero de plantas tropicales que fueron adquiridas tras el incendio del Teatro Novedades de Madrid (el 23 de septiembre de 1928).

Además de ser un lugar en el que se respira naturaleza y tradición por los cuatro costados, el Palacio de la Huerta del Conde, también acoge grandes eventos como bodas, bautizos, comuniones e incluso sesiones de fotografía, discotecas, rodajes de películas... Por eso ha sido la elección de la cantante y su pareja para festejar su día. Otra de las estancias donde pueden celebrar su boda es el increíble e impresionante jardín de 11.000 m² de césped plantado a finales del siglo XIX, siendo el único de esta dimensión en pleno núcleo urbano de Cáceres y decorados de una manera exquisita para las celebraciones. Esta casa palacio destaca por tener una cocina que como ellos mismos definen, "abraza la emoción y la sensorialidad, desde un profundo sentido de harmonía y creatividad, innovación y técnica", de la mano del chef, Benjamín Caballero.

La pareja ya tiene todo preparado para este día, era la propia artista la encargada de contarlo a través de su perfil público. La intérprete de La botella ha confesado cómo será la jornada y si habrá alguna sorpresa: "Creamos el vestido de cero (...) Creo que os voy a sorprender con el vestido, porque nada es lo que parece, porque la gente espera algo extremo. Creo que voy a ir más sencilla de lo que la gente se piensa. Elegante y sobria", revelaba.

La romántica pedida de Soraya Arnelas

La artista ha compartido con todos cómo fue su romántica pedida en el Día de Reyes. "Me desperté por la mañana y de repente lo vi muy nervioso y dije... 'cuando Miguel se pone nervioso, algo pasa' (...) Y me trajo el regalo, sacó la caja y se arrodilló", contaba. A continuación, la cantante ha explicado cómo era la alianza de casados: "Yo no quería una alianza normal, quería un pequeño detalle que hiciera especial esa alianza. Entonces le hemos puesto una piedra, un rubí, que para mí es la piedra del amor, como es roja simboliza el amor", argumentaba Soraya, añadiendo que es algo que llevan los dos.

