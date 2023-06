Soraya Arnelas desvela todos los detalles de su boda secreta y cuenta si le gustaría ampliar la familia

Soraya Arnelas, de 40 años, y Miguel Ángel Herrera, de 34 años, se dieron el 'sí, quiero' el pasado 7 de junio en una íntima y privada ceremonia, a la que acudieron alrededor de siete personas. Un enlace que se celebró en el Ayuntamiento de Villar del Olmo en Madrid. Semanas después del evento, la cantante ha reaparecido para contar con todo lujo de detalles cómo se llevó a cabo su boda secreta y desvelar que quiere ampliar la familia y volver a ser madre de nuevo.

"Fue un día de lo más normal. Fuimos vestidos discretitos, correctitos, porque era la primera parte de la boda. Nos tomamos una cervecita después, pero teníamos que seguir con nuestras tareas, la niña por la tarde la tuvimos que llevar a clases de baile...", comenzaba diciendo Soraya Arnelas en Fiesta, añadiendo que era ese día fue "la parte oficial de verdad, la legal, la de firmar los papeles".

La celebración del enlace en sí será el próximo sábado 15 de julio. La intérprete de La botella ha confesado cómo será y si habrá alguna sorpresa: "Creamos el vestido de cero (...) Creo que os voy a sorprender con el vestido, porque nada es lo que parece, porque la gente espera algo extremo. Creo que voy a ir más sencilla de lo que la gente se piensa. Elegante y sobria", revelaba.

Soraya y Miguel llevan once años juntos, pero han decidido casarse ahora: "En realidad nos casábamos hace dos, pero pasó la pandemia y no pudimos hacerlo. Sí que es verdad que hemos esperado muchos años y no me arrepiento de esa decisión. Hemos vivido muchas cosas, hemos experimentado, y nos hemos dado cuenta que queremos estar juntos. La cosa funciona", expresaba. Además, la protagonista ha reconocido que su boda la llevaban tan en secreto durante los primeros meses, que ni siquiera se lo habían hecho saber a su hija mayor, Manuela, "para que no se chivara a todo el mundo".

Soraya quiere ampliar la familia

Durante la entrevista, Soraya Arnelas ha confesado que quiere ampliar más la familia: "Me da la sensación que va a ser otra niña, ojalá. Ya serían tres. Pero si es niño también me haría ilusión", admitía, puntualizando que aún no estaba embarazada. Asimismo, ha reconocido que su sueño no era casarse, sino ser madre, "formar una familia": "Mis padres llevan cuarenta y tantos años juntos y no están casados. Entonces a mí me han demostrado que no han necesitado nunca una firma, ni un contrato. Inicialmente pensamos en hacerlo todos juntos, pero al final no", sentenciaba la actual mujer de Miguel Ángel.

La romántica pedida de Soraya Arnelas

La artista ha compartido con todos cómo fue su romántica pedida en el Día de Reyes. "Me desperté por la mañana y de repente lo vi muy nervioso y dije... 'cuando Miguel se pone nervioso, algo pasa' (...) Y me trajo el regalo, sacó la caja y se arrodilló", contaba. A continuación, la cantante ha explicado cómo era la alianza de casados: "Yo no quería una alianza normal, quería un pequeño detalle que hiciera especial esa alianza. Entonces le hemos puesto una piedra, un rubí, que para mí es la piedra del amor, como es roja simboliza el amor", argumentaba Soraya, añadiendo que es algo que llevan los dos.

