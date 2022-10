Soraya Arnelas celebra el primer añito de su hija pequeña, Olivia, una princesa de cuento de hadas

Soraya Arnelas celebraba este sábado el primer cumpleaños de su hija pequeña, Olivia, a la que disfrazaron de hada con dos divertidas alas rosas con purpurina, una falda repleta de florecitas y una varita que remataba en una estrella para que pudiera hacer su magia. “La princesa de la casa”, tal y como Soraya se refiere a ella en la publicación, aparece muy sonriente posando junto a su hermana y sus padres. Otros ‘triunfitos’ como Chenoa, han comentado la adorable publicación de la cantante: “Felicidades 😍mágica 😍”, ha escrito la mallorquina. Sofía Cristo tampoco se ha resistido a los encantos de Olivia: “Te la robo 😍”, ha escrito en tono de broma.

Soraya da a luz a su segunda hija

Soraya y su pareja, Miguel Ángel Herrera, observan encandilados a su hija pequeña. La cantante y el modelo han formado una bonita familia junto a sus dos hijas, Manuela y Olivia. La hermana mayor nació el 24 de febrero de 2017 y, a sus ocho años, ya cuenta con casi 31.000 seguidores en su cuenta de Instagram que, por el momento, gestionan sus padres. La pequeña tiene el mismo desparpajo que su madre, y está encantada con el papel de hermana mayor. Olivia y Manuela juegan, ríen y cantan juntas para divertirse en familia.

Soraya, a punto de ser madre por segunda vez, recuerda cómo comenzó su historia de amor

Soraya y Miguel Ángel se han visto obligados a retrasar su boda en dos ocasiones. En primer lugar, debido a las restricciones sanitarias que ocasionó la pandemia, y posteriormente cancelaron la ceremonia por el segundo embarazo de la cantante. La relación entre ellos está más que consolidada, ya que el pasado mes de junio celebraron su primera década juntos. Miguel Ángel y Soraya se conocieron en un desfile de moda, y la cantante reveló después que lo suyo no fue un flechazo ni de lejos. “Intenté endiñárselo a Marta Sánchez una noche que salimos de fiesta. Al principio no lo quería ni siquiera para mí”, explicaba entre risas. Aunque no surgió la chispa desde el minuto uno, su relación funciona a las mil maravillas y ambos están encantados con Manuela y Olivia.

Soraya nos devela el susto que le ha dado su hija Manuela con su bebé

Aunque su papel de madre le roba mucho tiempo, Soraya sigue trabajando en su pasión por la música. El próximo 11 de noviembre estrena su nuevo single Segunda parte, y ya ha compartido algunas imágenes del videoclip con sus fans. Compagina su carrera como cantante con alguna aparición en la pequeña pantalla, este mismo verano pudimos verla en Mediafest, el concurso musical que celebró Telecinco. Soraya procura pasar mucho tiempo con su familia, y es habitual que comparta esos momentos tan especiales con sus más de 400.000 seguidores. A sus 40 años, la cantante puede presumir de una vida llena de felicidad y éxito a nivel personal y profesional.