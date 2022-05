¿Se ha casado ya? Esto es lo que nos ha contado Soraya

Loading the player...

Te quiero a ti es el título del nuevo videoclip de Soraya. Se trata de una canción muy especial, no solo porque ha contado con la participación de su prometido, el modelo Miguel Ángel Herrera, sino porque al final del vídeo todo apunta a que... ¡se casan! La que fuera concursante de Celebrity Bake Off España aparece vestida de novia con dos diseños realmente espectaculares y sus fans se han quedado alucinados al ver las imágenes que protagoniza con Miguel. ¿Es verdad que se han dado el 'sí, quiero'? La propia Soraya nos ha respondido, así que dale al play y no te pierdas lo que nos ha dicho.

- Soraya: 'Quiero una boda gitana de tres días, así que esperaremos por lo menos un par de años'

- Impresionante: Soraya presume de abdominales dos meses y medio después de dar a luz