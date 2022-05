¿Irá Soraya Arnelas a la boda de su amiga Chenoa? La cantante extremeña despeja todas las incógnitas La artista también se pronuncia sobre el reciente encuentro que han tenido la jueza de 'Tu cara me suena' y Elena Tablada, las dos ex de Bisbal



Soraya Arnelas está pasando uno de los mejores momentos de su vida. Esta semana, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha publicado su nueva canción, Te quiero a ti, un tema que homenajea su relación con Miguel Ángel Herrera. Además, el videoclip es muy especial porque cuenta con la participación de su marido y resume a la perfección su historia de amor durante todos estos años. Fruto de esa relación, han nacido dos preciosas hijas: Manuela y Olivia. Con motivo de la presentación de este videoclip, la cantante extremeña atendía a los medios y aclaraba, entre otras muchas cosas, si irá o no a la boda de Chenoa. Por cierto, ¿qué opina del reciente encuentro entre la jueza de Tu cara me suena y Elena Tablada, las dos ex de David Bisbal? Dale al play y escucha sus declaraciones completas.

