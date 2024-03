Soraya comparte emocionada un adelanto de su nueva canción 'Alas', dedicada al hijo que perdió

Han pasado casi dos meses desde que Soraya Arnelas anunciara la triste noticia de la pérdida del bebé que esperaba, un golpe durísimo para la cantante y su gente del que todavía se recuperan. Intentando cerrar las heridas de una vez por todas, la que fuera representante de España en Eurovisión 2009 ha querido dedicar un tema al hijo que venía en camino y desgraciadamente no llegó a nacer. Por ello, compartía ante sus seguidores un adelanto de la letra que podremos escuchar muy pronto.

"La semana que viene grabaremos el videoclip de mi nuevo single Alas", comentaba estos días la artista extremeña en su perfil público. "Ha sido lo más difícil de cantar en mis 18 años de carrera", reconocía con mucha valentía. "Un mar de lágrimas... pero merecerá la pena", ha señalado sobre lo que supuso para ella interpretarla, en la que según cuenta no paró de llorar. "Tenía que cerrar un ciclo que me ha marcado mucho, y lo haré con esta canción", apostillaba.

"Deseo de corazón que este tema pueda ayudar a muchas familias y muchos pequeños y pequeñas "astronautas" que han volado a otros planetas", ha expresado Soraya con mucho sentimiento. "Os dejo un trocito de la letra", transmitía a continuación sobre la preciosa y conmovedora composición musical, que dice así:

Cómo llegar hasta el sol

No se ha inventado ese avión

La ciencia no da con la solución

Para encontrarnos los dos

Voy a salir del planeta

Para llegar a tu estrella

No necesito la ubicación

Porque me guía tu amor

Porque yo...

Yo con tus alas sé volar

Y volar

Y volar

Tú me enseñaste a volar

A volar

A volar

Me abriste el cielo con tus alas

Y yo viajé donde tú estabas

Y del color de la esperanza

Tengo pintadas hoy tus alas...

Fue el pasado 20 de diciembre cuando la artista comunicó que estaba embarazada de su tercer hijo. Entonces acababa de cumplir los tres meses de gestación y no conocía el sexo del bebé, pero ya tenía decidido que si era niño se iba a llamar Mauro y si era niña, Bianca. Lamentablemente, el destino truncó los planes de la exconcursante de Operación Triunfo, quien informó de lo sucedido a través de una emotiva carta y un dibujo muy especial hecho por su primogénita.

Soraya y Miguel Ángel se conocieron en 2012 en Barcelona. "Es amigo, pareja, compañero... he encontrado muchas cosas en él que me hacen plantearme que veo mi vida absolutamente a su lado", decía la cantante de 41 años al inicio de su relación. Y no se equivocaba. El 24 de febrero de 2017 dieron la bienvenida a su hija Manuela, y el 22 de octubre de 2021 a la pequeña Olivia.

Tras el nacimiento de las niñas, decidieron dar un paso más y el 7 de junio de 2023 se casaron en el Ayuntamiento de Villar del Olmo en Madrid, con la presencia de sus dos amores. Un mes después, el 15 de julio, celebraron una gran fiesta en la Casa Palacio de la Huerta del Conde, ubicada en el centro de Cáceres. "Hemos tenido la boda más increíble que podríamos haber imaginado", aseguraron. "Fue un día muy emocionante, divertido y, sobre todo, mágico", se felicitaron.

