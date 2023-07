Así es Miguel Ángel Herrera, el marido de Soraya a quien la cantante define como 'perfecto'

Soraya Arnelas, (40 años), y Miguel Ángel Herrera, (34 años), están a punto de vivir un gran día con todos sus seres queridos. La pareja se daba el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima el pasado 7 de junio después de once años de relación, pero será el próximo 15 de julio, sábado, cuando celebrarán su amor por todo lo alto con una gran fiesta en Cáceres. Pero, ¿quién es el marido de Soraya Arnelas y padre de sus dos hijas, Manuela, (6 ños) y Olivia, (1 año)?. La pareja de la cantante extremeña es empresario y modelo; no solo le hemos podido ver en las pasarelas internacionales más importantes, sino que también ha hecho varias campañas para reconocidas marcas.

¿Cómo conoció a Soraya?

De atractivo incuestionable, (mide 1,88 metros de altura y tiene los ojos azul verdoso), el marido de Soraya comienza a hacer sus pinitos como modelo con 19 años y en 2009 se presenta al concurso de Mister España, como representante de la provincia de Cádiz. Gracias a sus respectivos trabajos Soraya y Miguel Ángel se conocen pero entonces no surgió la química entre ambos, es más, en un primer momento la artista quiso hacer de celestina entre el modelo y Marta Sánchez: "La noche que lo conocí estábamos en un programa de tele en Barcelona y salimos y nos fuimos a tomar algo. Estábamos con Marta Sánchez y las bailarinas, que decían, qué chico más guapo. Yo de cachondeo decía, para Marta, para Marta", ha contado Soraya divertida en Así es la vida, de Telecinco.

La exconcursante de Operación Triunfo ha reconocido que su chico le "encantó porque físicamente es muy guapo", pero que un principio pensó que tenía que darse tiempo para conocerle sin dejarse llevar por su incuestionable atractivo físico, sin embargo, ha confesado que cuando en una fiesta lo vio bailar sobre la pista dijo: "¡Es el hombre de mi vida!". Tiempo después Soraya recuperaba una imagen de los dos en el campo en blanco y negro para describir cómo es su relación con Miguel Ángel: “Hoy quería simplemente recordar este momento. De cuando nos conocimos, una de nuestras primeras fotos juntos cuando apenas habíamos dicho nada a nadie. En el campo de un amigo en Extremadura, recogiendo del huerto frutas y verduras. A nosotros siempre nos ha gustado eso, las cosas sencillas, los planes tranquilos, el campo… Benditas cámaras de fotos para una cabeza como la mía. Y aquí seguimos, nueve años y pico después”, ha comentado la cantante.

La representante de Eurovisión ha confesado en más de una ocasión cómo su pareja le ha cambiado la vida desde están juntos: "Él me ha dado algo que no tenía. Siempre he sido muy perfeccionista y él me ha hecho recuperar algo que me faltaba: la naturalidad. Se nota que es sevillano. Es un tío perfecto en todos los sentidos", han sido sus palabras para la revista MujerHoy.

Todo un 'padrazo' de sus hijas, Manuela y Olivia

Han pasado más de 10 años desde que sus caminos se cruzaron. En todo este tiempo se han convertido en marido y mujer y en padres de Manuela y Olivia, (de 6 y un año y medio respectivamente). Junto a ellas han formado una preciosa familia de la que el modelo sevillano se siente superorgulloso, y es que es habitual verle hacer algún plan divertido con sus niñas en su perfil público o como vimos en una ocasión, disfrazarse con su mujer un día culquiera para entretener a sus pequeñas: "No hace falta que sea ninguna fecha especial para pasarlo bien.. Nos hemos comprado estos disfraces porque sí. ¡Papá y Mamá son unos superhéroes! Todo hay que decirlo. Hay que tener muchos superpoderes para entretener a nuestros hijos. Y si papá Batman te pide que te comas la cena, te la comes. Y si mamá Capitana América te lleva a la cama, que a gustito", decía la pareja junto a esta simpática imagen.