La reaparición de Soraya tras la pérdida de su bebé: 'Se habla poco de ello porque es un tema muy doloroso'

El pasado 18 de enero Soraya comunicó una noticia que jamás hubiera querido dar. La cantante, de 41 años, compartió una emotiva carta en la que decía: "Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas". "Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno", confesó junto a un dibujo realizado por su hija mayor, Manuela. La artista se ha tomado unos días después de esta triste noticia, pero ha reaparecido para dar las gracias por todo el cariño que está recibiendo y contar cómo se encuentra.

Lo ha hecho reflexionando sobre "la cantidad de historias que he leído estos días de familias que han pasado por lo mismo que nosotros". "He leído miles de mensajes de mujeres que han querido compartir un trocito de sus vidas conmigo y me he dado cuenta, desgraciadamente, que esto pasa muchísimo más de lo que la gente se piensa".

"Se habla poco de ello porque es un tema muy privado y muy doloroso pero está bien compartirlo y por supuesto es bueno hablarlo, lo cual acelera el proceso de cura. Así es que muchísimas gracias a todas las que habéis compartido conmigo estos días. He recibido vuestros abrazos", asegura. En su mensaje, Soraya cuenta que, aunque está "un poco ausente en redes" durante estos días, está "muy activa trabajando en nuevas canciones y nuevas composiciones".

Para alegría de sus fans, la artista ha anunciado que "una gira que inicialmente no se iba a hacer pero que ahora estamos preparando con muchas más ganas si cabe y además actuaciones y conciertos próximos que os iré anunciando". "Quiero agradecer a todas las personas que nos paran por la calle para mandarnos mensajes de ánimo, no nos molestáis. Nos agrada muchísimo que no sintáis como si fuéramos de vuestra familia y apreciamos el cariño con el que nos tratáis siempre a mis hijas a mi marido y a mi. Poco a poco voy retomando mis actividades cotidianas, dándole el tiempo que se necesita a cada cosa pero sin perder comba, como se suele decir. Os mando un abrazo infinito a todos", concluye.

Además, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha aprovechado para mostrar algunas imágenes del último plan familiar que ha hecho. "¡Hasta el infinito y más allá! Nos hemos dado una vuelta en familia por los mundos de Mundo Pixar 🥰 Manuela alucinado y Olivia a lo suyo", ha escrito en su cuenta oficial junto a estas imágenes tan bonitas. En ellas podemos ver a la cantante junto a su marido, el modelo Miguel Ángel Herrera, y sus hijas Manuela y Olivia, pasándoselo en grande en esta exposición que puede verse en el recinto ferial de IFEMA MADRID hasta el próximo 7 de abril.

Parece que las 'peques' se lo pasaron muy bien en Mundo Pixar, visitando espacios a tamaño real con los personajes de películas tan populares como Toy Story, Buscando a Nemo, Del Revés (InsideOut), Coco, Luca, Cars, Monstruos S. A. o Up, entre otras.

"¡Ellas curan todo!", "Cuídate mucho, Soraya", "El amor es lo primero. La alegría de ver felices a tus peques te aliviará un poco", "Qué familia más bonita", "Olivia es un bichito feliz. Esa sonrisa de pilla", "¡Las niñas están cada día más guapas!", "Manuela está hecha una mujercita", "Qué bonitas son y lo que disfrutan" o "¡Para comérselas!", son algunos de los cariñosos mensajes que ha recibido por parte de sus fans.