Patricia Pardo y Christian Gálvez: primer verano con el pequeño Luca, que ya tiene siete meses

Desde que se casaron por sorpresa, el 29 de julio de 2022, todos los veranos son especiales para Patricia Pardo y Christian Gálvez. Pero es verdad que estas vacaciones en Galicia, la tierra de la presentadora, están siendo todavía más bonitas: son las primeras junto al pequeño Luca, que nació el 22 de diciembre del año pasado. Los dos presentadores están viviendo los primeros chapuzones en el mar con su bebé y están demostrando ser unos auténticos padrazos.

© STUDIO 24 En las imágenes del reportaje, Patricia y Christian juegan en la playa con el pequeño Luca, que nació el pasado 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad. "Es mi día favorito del año. De siempre. Me entusiasma contar la ilusión de la gente y la alegría de dar un premio. Por eso, fue maravilloso que Luca naciese ese día. Fue más que una lotería", confesaba Patricia a ¡HOLA! en febrero. "Verte educar a las peques y sonreír a nuestro bebé supera cualquier expectativa de lo que pueda significar a tu lado la palabra felicidad", dice Christian sobre Patricia

En un refrescante día de playa —en el que no vimos a Aurora y Sofía, las niñas que Patricia tuvo durante su primer matrimonio—, descubrimos lo entregados que Christian y su mujer están con su primer hijo en común: no pararon de jugar con el pequeño Luca para hacerle reír, se lo comieron a besos y hasta le construyeron su primer castillo de arena.

Ya el pasado mes de febrero, en su primera entrevista después de dar a luz, Patricia se desha­cía en elogios a la hora de valorar a Christian como padre primerizo: "Es excepcional. Además, lo que me encanta de Chris es que es muy observador y le gusta aprender. Ha hecho un máster con las niñas y ahora está aprendiendo a ser papá de un bebé. Me emocionó muchísimo verlo en el paritorio con su bebé…", nos decía, a punto de llorar. En la misma entrevista, la presentadora nos explicaba que el nombre de Luca venía de las palabras 'luz' y 'camino', que es el lema que lleva tatuado el matrimonio. "Chris, tiene la palabra 'luz' y yo, 'camino'. Entonces, mi hermana nos dijo que por qué no llamábamos Luca al niño y pensamos '¡qué bonito!'".

Románticos por su aniversario de boda

Como decíamos anteriormente, el 29 de julio —el lunes de la semana pasada—, Christian y Patricia celebraron dos años de casados, o las llamadas 'bodas de algodón'. El presentador aprovechó ese día para dedicarle unas bonitas palabras a su mujer: "Luca tiene a la mejor madre y a las mejores hermanas y abuelos que podría desear. Cuando sea mayor, le contaré todo desde aquel primer café, para que sepa lo mucho que se amaron, se aman y se amarán sus papás", expresó el presentador, antes de continuar diciendo: "Porque ese es el secreto de esta historia, tal y como dice una de mis personas favoritas: el amor no se escon­de nunca".

"Gracias por devolverme la fe en muchas cosas", le confesó a su mujer en una carta con la que celebró sus 'bodas de algodón'

Christian terminó su romántico mensaje dirigiéndose a Patricia: "Verte educar a las peques y sonreír a nuestro bebé supera cualquier expectativa de lo que pueda significar a tu lado la palabra felicidad. Gracias por devolverme la fe en muchas cosas. Pensé, como dice nuestra canción, que el edén era estar contigo, pero no. El edén eres tú. Estar contigo es una bendición".

Por su parte, la presentadora también manifestó públicamente su amor por Christian: "Habrá sido el mar, la vida, el destino o la fe inquebrantable que nos guía, pero nuestro camino no puede ser más fructífero", le dijo Patricia a su marido, para luego añadir: "Gracias y más gracias por nuestra preciosa familia y por poder disfrutar de un amor tan bello".

