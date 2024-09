Del pacto por sus hijos a la causa aún pendiente: Shakira habla como nunca sobre el enfrentamiento con Hacienda

Ha pasado casi un año desde que la cantante Shakira firmó un pacto económico con la Hacienda española que la acusaba de fraude fiscal, poco antes de que diera inicio el juicio y tras cinco años de batalla legal. El 20 de noviembre de 2023 llegaba a un acuerdo económico para poner fin al contencioso penal por un presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, delito por el que le pedían ocho años y dos meses de prisión así como una multa de 23,8 millones de euros. Ahora, casi doce meses después de aquellas imágenes, la colombiana ha decidido contar su verdad sobre aquel enfrentamiento, detallando por qué llegó a un acuerdo con la acusación y refiriéndose a una de las causas que todavía tiene pendientes con la Hacienda española.

“Lo hice para proteger a mis hijos y para seguir con mi vida, no por cobardía ni por culpabilidad” aclara la artista colombiana en una carta exclusiva publicada por el diario El Mundo. Explica en estas líneas que la Hacienda española pretendía “crear unas obligaciones que no existían”. Detalla que en 2011 quería que prosperara su relación con el futbolista Gerard Piqué, que por motivos laborales no podía vivir en otro lugar, pero que a ella viajar a nuestro país le causaba complicaciones. Reitera que lo hacía para que la relación funcionara, no “por vocación de permanencia”. “En el caso del 2011, la estrategia es particularmente escandalosa porque sólo pasé en España 73 días, cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es de 183 días. Una persona que se la pasa de gira por todo el mundo no puede tener intención de residir fiscalmente en un lugar solo porque vive allí la persona con la que en ese momento tiene una relación”. Añade además, sobre la estrategia de la Hacienda española: "Una estrategia en la que además subyace un prejuicio machista (...). Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene".

“Yo cumplí siempre con mis obligaciones” apunta, reiterando que cuando le correspondió, se declaró “residente fiscal española” y que “pagó más de lo que debía”. “Cuando en 2015 me decidí a vivir en España bajo el régimen de impatriada, la Agencia Tributaria admitió que durante los 10 años anteriores yo no había sido residente, para luego, inmediatamente después, tratar de cobrarme por aquellos años. Lo que parecía una educada manera de formalizar mi situación, se convirtió en una trampa ” apunta.

Cuenta su verdad por sus hijos y para escribir su historia

La cantante narra los motivos por los que asegura que ha decidido hacer pública esta carta. El principal es por sus hijos, para que entiendan las decisiones que tomó. “A mis hijos quiero dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma y en sus propios tiempos, cuando ella lo consideró necesario, no cuando la obligaron a hacerlo". Añade que quiere que sepan que tomó estas decisiones para protegerles y que, aunque su amor por España, por sus amigos y familiares perdura, "no todo es igual", y que, si en su momento fue el pensar en sus hijos por lo que llegó a un acuerdo, ahora su conciencia le ha pedido que hable de ello.

Otro de los motivos por los que ahora ha roto su silencio es porque, como asegura, siente “la necesidad de escribir su propia historia”. Hace referencia a quien define como “un buen amigo” que es uno de los autores más reconocidos de la literatura, Gabriel García Marquez, que tituló sus memorias como Vivir para contarla, título al que hace un guiño. “La literatura era tan importante para él, que pensaba que vivía para poder contar. Pues bien, de una manera parecida yo ‘la cuento para vivir’, para poder recuperar mi vida, para que nadie escriba mi relato por mí. Igual que con mis canciones, canto para volver a vivir tranquila, para pasar página”.

Asegura la intérprete que las canciones de más éxito no son siempre las que más se aman. “Las más amadas son las que nos ayudan a construirnos, a las que secretamente recurrimos cuando queremos recordarnos quiénes somos, y también las que empleamos para hacérselo saber a los demás”. En el lanzamiento de su último trabajo Las mujeres no lloran la artista aseguró que estas canciones le habían servido de sanación y habían sido un proceso terapéutico para pasar página del dolor tras su separación. Un proceso catárquico durante el que convirtió BZRP Music Sessions #53, en colaboración con Bizarrap, en un himno femenino con el que millones de mujeres se sintieron reflejadas en sus historias de desamor.

Las causa de la artista con la Hacienda española

Shakira llegó en noviembre de 2023 a un pacto con la Hacienda Pública por la acusación de seis delitos referidos al impago de impuestos sobre la renta y el patrimonio de 2012 a 2014. El objetivo del procedimiento era determinar si Shakira pasó más de 183 días en España, lo que la convertiría en residente fiscal en nuestro país y, por tanto, estaría sujeta al pago de impuestos. Shakira explicó a este respecto que cuando comenzó la relación con Gerard Piqué estuvo más de 240 días fuera de nuestro país porque estaba de gira mundial. También argumentó que los siguientes años no paró de viajar por todo el mundo por trabajo y que no paró ni estando embarazada ni cuando su hijo Milan era un bebé.

La Fiscalía Provincial de Barcelona solicitaba además a principios de este año archivar la segunda causa contra ella por fraude fiscal en 2018, por defraudar 6,6 millones de euros, pues considera que no existen indicios suficientes de que la cantante incurriera en algún delito contra la Hacienda pública durante este ejercicio. Sí continúa abierto el proceso con la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011.

El 3 de abril de 2023, la intérprete de Monotonía se despedía de España en el aeropuerto de El Prat lanzando un beso. Una imagen desde luego simbólica con la que decía adiós a lo vivido en los últimos años en nuestro país. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad" aseguraba. Su destino fue Miami donde hoy ha iniciado una nueva vida retomando una carrera musical en alza y que ha vuelto a llevarla a los podiums de los galardones musicales más prestigiosos.