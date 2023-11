Shakira zanja su batalla por fraude fiscal en España para enfocarse en sus hijos y su carrera

Luego de abandonar España en abril pasado, Shakira regresó por dos motivos, el primero, por los Latin GRAMMY donde tuvo una gran noche, y la segunda, para enfrentar a la justicia. Luego de un largo y desgatante proceso de cinco años, la colombiana llegó a un acuerdo monetario para resolver sus problemas con la Agencia Tributaria española.

©GettyImages



Shakira a su llegada a llegando a la Audiencia de Barcelona con una gran sonrisa, saludando

La intérprete de Ojos Así pactó un acuerdo económico en las primeras horas de este lunes 20 de noviembre para poner fin al juicio penal por presunto fraude fiscal de 14,5 millones ( (14 millones 690 mil dólares) a Hacienda por el que le pedían ocho años y dos meses de prisión así como una multa de 23,8 millones de euros (24 millones 186 mil dólares, aproximadamente).

A través de un comunicado emitido por la oficina de Shakira se lee lo siguiente: “El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante”.

©GettyImages



Shakira hizo un acuerdo para evitar un juicio e ingresar a prisión

En el comunicado, se indica que la barranquillera trató de demostrar su inocencia, pero que esto no fue posible por lo que ha decidido zanjar el asunto llegando a un acuerdo, ya que lo único que quiere en este momento en enfocarse en su carrera y sus hijos. “A pesar de todos los esfuerzos por defender su inocencia, el proceso penal y la presión de la Agencia Tributaria durante estos cinco años han generado para la artista una enorme pérdida de tiempo y recursos; y Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos”.

Para la ocasión, Shakira ha dejado de lado el negro y se ha inclinado por lucir un traje sastre rosa pastel, además de unas gafas de sol, llevando su característica melena al aire.

Seguirá adelante por su carrera y sus hijos

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, indicó en su comunicado.

El cierre de este complejo capítulo con la Agencia Tributaria de España se da a solo unos días de su triunfal regreso al escenario de los Latin GRAMMY. En su discurso de agradecimiento, tras ganar como Mejor Canción del Año, la cantante aseguró que ha prometido a sus hijos que volverá a ser feliz.

“Este premio se lo dedico a mis hijos Milan y Sasha porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen”, empezó diciendo la cantante. “Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en la gira que pienso hacer, en el el público con el que voy a compartir; con ustedes. Y como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada solo se recuerda el futuro”.

