Pese al éxito y las nominaciones, Shakira no estuvo presente en la entrega de 2016 y a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter se pronunció ante su ausencia.

“Debido a motivos que me impiden viajar a Las Vegas/Los Ángeles esta vez no podré asistir a la 17ª edición de los Latin GRAMMYs ni los American Music Awards”, compartió en un mensaje. “Estaré de corazón acompañando a Carlos Vives con La bicicleta en los Latin GRAMMYs, celebrando este gran año que hemos compartido juntos”. La intérprete, quien en ese entonces ya estaba con Gerard Piqué y era madre de dos niños, dijo que por motivos personales no podría viajar.