Joaquina conmueve a su madre hasta las lágrimas por sus dos nominaciones en los Latin GRAMMY

No hay nada que llene de más orgullo a un padre que ver a sus hijos crecer y triunfar. Y ese es el caso de la presentadora uruguaya Camila Canabal, quien está de ‘manteles largos’ tras las primeras nominaciones de su hija Joaquina en los Latin GRAMMY. La intérprete de Los mejores años quedó nominada en dos categorías, lo cual a sus 18 años es todo un hito en su naciente carrera. Joaquina está nominada en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor, por su trabajo en Los Mejores Años.

©@camilacanabal



Camila Canabal y Joaquina

A través de sus redes sociales, la animadora de televisión compartió su emoción con sus seguidores. “Les cuento que Joaquina está nominada a dos Grammy. Estoy sola en mi casa porque ella se puso nerviosa, se paró y se fue a correr”, dijo Canabal en sus historias de Instagram. “Estoy muy muy muy emocionada y agradecida con Dios. Lo quería compartir con ustedes. Esto es demasiada felicidad junta”, añadió con lágrimas en los ojos.

Además de esto, la presentadora compartió un mensaje en sus redes en el que destacó la perseverancia de su hija, quien desde niña demostró que lo suyo era la música. “Hoy , por un instante, se paró el mundo y se coló una vida de recuerdos…Vi a @joaquina en el teatro la Campiña tratando de tomar un micrófono antes de aprender a caminar… Escuché las primeras notas de un violín que le regaló mi mamá bajo el mentón diminuto de una niña de tres años que ya quería tocar… Nos vi en un avión hacia un nuevo rumbo para volver a empezar… La vi a ella sentadita en su piano con la profesora María, y me vi a mi grabándola escondida…”.

©@camilacanabal



Camila Canabal y la pequeña Joaquina

Camila recordó esos días en competencias de talentos y shows escolares. “Las competencias de poesía y su primera canción a los 8… Y un montón de talent shows. Recordé los viernes y los sábados de pijama y guitarra en mano, escribiendo, cantando, soñando... Determinada, disciplinada, tan terca como enfocada… Siempre supe que tenías la madera mama, desde muy chiquita, pero esta alegría sobrepasó todo lo que pude imaginar… me has regalado un sueño que no me atreví a soñar… 2 nominaciones! Wow @latingrammys Que dicha poder acompañarte en el camino… un verdadero privilegio que me alegra el alma”, escribió.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista, Joaquina comparte la terna con otros nueve talentos emergentes: Borja, Conexión Divina, Ana Del Castillo, Natascha Falcão, Gale, Paola Guanche, Leon Leiden, Maréh y Timø.

En tanto, en la categoría de Mejor Álbum Cantautor, por su trabajo en el disco Los Mejores Años, la joven cantante compite con Santiago Cruz (Nueve), Natalia Lafourcade (De Todas Las Flores), Maréh ( Tierra De Promesas) y Juan Carlos Pérez Soto (El Equilibrista). La próxima entrega de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, también conocido como Fibes.

