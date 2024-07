María José Suárez responde a Álvaro Muñoz Escassi y aclara si sigue enamorada de él

Es una de las principales protagonistas de la actualidad desde que se conociese su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y el escándalo que vino después. Una semana después de que el jinete contase su versión en De Viernes, María José Suárez toma la palabra en el mismo programa de Telecinco para defender su imagen ya que considera que su ex la ha dañado, en especial cuando ha dicho que mantenían una relación abierta. Ha vuelto a reiterar, como ya aseguró a ¡HOLA! que eso no es así y lo define como "tramposo". A la pregunta de si sigue enamorada de Álvaro, es tajante: "Obviamente no".

© Mediaset

Además, la que fuera Miss España 1996 ha dibujado una relación muy diferente a la que expuso su expareja la pasada semana. Insiste en que la primera vez que lo dejaron fue el 23 de mayo, cuando ella le pilló en una mentira, sin tener la certeza aún de que se trataba de una infidelidad. Hasta entonces, las discusiones que pudieron tener se debieron a los celos de Muñoz Escassi, tal y como ha explicado ella, lo que considera que entra en contradicción con la posibilidad de tener una relación abierta.

María José Suárez ya expresó su dolor e indignación en unas declaraciones a ¡HOLA! que puedes leer en las páginas de la revista de esta semana. "Me siento engañada, dolida y no reconozco a la persona con la que he estado tres años maravillosos de mi vida", ha dicho la diseñadora que no podía ni imaginar la tormenta mediática con la que acabaría su relación de tres años con Álvaro Muñoz Escassi. Había habido altibajos, pero nada que hiciera presagiar un final que, como ella misma describió, no ha sido el mejor "para una historia tan bonita".

© GTRES

Hace tan solo unas semanas parecía que las aguas habían vuelto a su cauce después de la crisis que atravesaron y que María José explicó a ¡HOLA!. Entonces le pidió un tiempo al jinete porque necesitaba volcarse en su hijo. Fue cuando él, decidido a reflotar su relación, se unió a un crucero por las costas de Dinamarca con ella, su hijo y unos amigos. Fue el último oasis de tranquilidad que pudo existir en la pareja, porque a la vuelta, justo después de que Álvaro anunciase que se habían casado en alta mar, todo saltó por los aires.

La modelo anunció la ruptura y poco después comenzó a desgranarse el amargo final que tuvo su historia. En primer lugar, comenzó a hablarse de un acercamiento entre el jinete y Hiba Abouk, que ambos desmintieron tajantemente,, y horas después todo saltó por los aires al saberse que la ex Miss España tomó la decisión de acabar su relación al recibir un correo electrónico en el que le contaban, con datos exactos, que su pareja le había sido infiel en mayo. Álvaro respondió a todas las informaciones que habían surgido en el mismo plató en el que este viernes se ha sentado su expareja. Allí ha asegurado que ambos mantenían una relación abierta en la que hubo "idas y venidas". En uno de esos momentos en los que él aseguraba que estaban distanciados es cuando mantuvo una relación con la mujer que, según él, le acabó extorsionando y descubriendo su historia a María José.