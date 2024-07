Álvaro Muñoz Escassi confiesa que tenía 'una relación abierta' con María José Suárez y aclara su vínculo con Hiba Abouk

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sigue generando una gran expectación diez días después de hacerse pública. "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita", dijo la modelo al comunicar la noticia, una frase con la que dejaba claro que no habían acabado en buenos términos. El pasado fin de semana comenzó a hablarse de un acercamiento entre el jinete e Hiba Abouk, que coincidieron en la Comunión de la nieta de 'El Turronero', y horas después todo saltó por los aires al saberse que la ex Miss España tomó la decisión de acabar su relación al recibir un correo electrónico en el que le contaban, con datos exactos, que su pareja le había sido infiel en mayo. En medio de este revuelo mediático, el jinete ha querido aclarar todos los puntos: desde los códigos que tenía en su noviazgo al momento exacto en el que todo acabó y el vínculo que le une con la protagonista de títulos como El príncipe y El corazón del océano.

© Mediaset

Escassi ha acudido al plató de De Viernes para dar su versión de los hechos y ha resaltado que María José y él tenían "una relación abierta, un acuerdo entre nosotros". Además, ha contado por qué empezó a resquebrajarse poco a poco su historia de amor´, destacando que en la última etapa no ha sido todo bonito. "Llevábamos bastantes meses entre idas y venidas. Nunca he querido reconocer que hemos roto, incluso cuando ella dijo en ¡HOLA! que nos habíamos dado un tiempo", ha comenzado a relatar. Sostiene que entre María José y él siempre ha habido "mucho amor y muchos sentimientos cuando nos vemos, pero cuando nos distanciamos nos peleamos".

El jinete, que ha participado en programas televisivos como Supervivientes, Acorralados y Baila como puedas, ha dado los detalles de esa relación "consentida" que tuvo lugar el 23 de mayo y ha marcado el fin de su romance con María José. Ha explicado que esta chica le escribió por redes sociales para verse y le pidió dinero para poder pagar el tren de Valladolid a Madrid, donde quedaron, y le hizo un bizum. Al despedirse, dice que también le pidió dinero para poder coger un taxi y el tren de vuelta a casa, por lo que vuelve a hacerle otro bizum. "A los dos días me llama por teléfono y me dice 'Oye Álvaro, perdóname, es que está mi padre muriéndose en Colombia, si me puedes prestar 700 euros'. Le dije que si se esperaba a final de mes le doy 100 o 150 euros. Cuando yo le digo eso monta en cólera y me empieza a insultar. A los pocos días me dice que va a hablar con María José y va a salir en la televisión hablando de mí", ha relatado.

© Gtres

Álvaro considera que su noviazgo no llegó a su fin por este affaire, sino por la situación que desencadena el correo electrónico que recibe su entonces pareja de parte de la chica con la que tuvo el encuentro: "El sábado 22 de junio por la mañana, que yo estaba en Ibiza, María José me cuenta que esta chica le ha dicho que le debo 1500 euros. Ese día nos enfadamos y dejamos de hablar porque yo considero que tengo que actuar de una manera y ella considera que hay que actuar de otra. Esa es la última conversación que tenemos". Para zanjar este problema, el jinete puso una denuncia por extorsión que actualmente sigue sus cauces y sostiene que no ha habido acuerdo extraoficial.

En su intervención, Escassi también se ha pronunciado sobre Hiba Abouk. Ha dicho que la fiesta de 'El Turronero' fue la segunda vez que se vieron y que al día siguiente él estaba desayunando con un amigo y apareció ella y se sentaron todos en una mesa super grande. "Es una mujer impresionante en todos los aspectos, ¿Qué si me gusta Hiba? Obvio… Qué profesional y qué buena persona. Me da vergüenza lo que está pasando esta mujer por mi culpa. Le pido disculpas. Lo siento mucho", ha dicho sobre el revuelo mediático que se ha generado alrededor de la actriz.

Volcado en su familia

En esta etapa complicada, Escassi cuenta con el apoyo de su familia. Durante su intervención en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, recibió un mensaje de su hijo, cuyo contenido compartió. "Me está encantando como estas hablando y la tranquilidad que tienes cuando hablas. Te quiero papá", le decía Álvaro (17), nacido durante su relación con Lara Dibildos. Horas antes de su intervención televisiva, compartía una imagen con su hija mayor, Anna Barrachina: " Cuando lo que más quieres está contigo. Tú también lo has estado sin tener que hacerlo", le decía a la artista. El exconcursante de MasterChef Celebrity espera poder hacer muchos planes este verano con ambos y aprovechar la temporada estival para desconectar a su lado.