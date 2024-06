María José Suárez confirma que ha roto con Álvaro Muñoz Escassi

Lo han intentado, pero no ha podido ser. María José Suárez, de 49 años, y Álvaro Muñoz Escassi, también de 49, han puesto punto y final a su historia de amor. Ha sido la modelo sevillana la encargada de confirmarlo con una foto en la que aparecen besándose y el siguiente mensaje: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos".

© mariajosesuarezoficial

La ruptura de la pareja ha sido una auténtica sorpresa, pues la semana pasada el jinete aseguró que se habían casado en alta mar durante el crucero por el Norte de Europa que hicieron con el pequeño Elías, el hijo que María José tuvo con su exmarido, el empresario catalán Jordi Nieto. "Nos hemos casado en el barco", dijo Escassi a los reporteros de Gtresonline que esperaban su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Aunque este tipo de celebraciones son simbólicas y no suponen ningún compromiso real o religioso, hizo que todos pensáramos que los novios continuaban adelante con su relación a pesar de sus diferencias.

Según contó la sevillana en la revista ¡HOLA!, su historia de amor comenzó a tambalearse hace tan solo unos meses. "Le pedí tiempo a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", declaró. María José reconoció con total sinceridad que no podía llevar el mismo ritmo de vida que el jinete "porque siento que me estoy perdiendo una etapa de la vida de mi hijo, siento que le estoy fallando". "Álvaro adora a Elías, pero cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo", explicó.