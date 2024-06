Así hablaba Álvaro Muñoz Escassi de María José Suárez horas antes de conocerse su ruptura

La historia de amor de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi comenzó como aquellas amistades que se tornan en algo más. Ninguno tenía planes de enamorarse, pero sucedió. Viejos amigos de hace tiempo, la empresaria y el jinete se reencontraron en el verano de 2021 y tras compartir varias citas y planes juntos en Marbella, Zahara de los Atunes, Estepona e incluso en el Caribe, decidieron dar una oportunidad al amor. Sin embargo, aquella historia que se fue cocinando a fuego lento ha acabado ahora de la forma más inesperada y parece que cada uno de sus protagonistas ha decidido ponerle su particular final.

© alvaroescassioficial

Así que mientras que María José confirmaba su ruptura lamentando que el suyo "no ha sido el mejor final" dando a entender que su separación no ha sido precisamente amistosa, Álvaro prefería recordar, horas antes de este anuncio, los buenos momentos vividos al lado de quien ha sido su pareja durante tres años y enviarle un bonito mensaje, que poco o nada hacían presagiar que lo suyo era ya cosa del pasado. "No hay crisis ni va a haber crisis" señalaba el jinete a los micrófonos de Europa Press. "María José es una persona impresionante. Creo que es de las mujeres más impresionantes que hay en el mundo y la adoro, la quiero muchísimo” añadía el sevillano, quien aprovechaba este momento para confirmar que no había planes de boda entre ellos pero quien tampoco dijo nada sobre la ruptura que ya estaba sobre la mesa.

© alvaroescassioficial

Los rumores de crisis comenzaron a surgir a finales del pasado mes de mayo cuando la pareja dejó de seguirse en las redes sociales y de darse "me gusta" en sus respectivas publicaciones, como siempre habían hecho algo que hizo saltar todas las alarmas de que algo no iba bien entre ellos, algo que acabó confirmando la propia empresaria a ¡HOLA! aunque en aquel momento, María José prefirió dejar claro que simplemente se habían dado un tiempo.

“Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto Álvaro y yo y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo. Los dos llevamos un ritmo de trabajo y de viajes que me dificulta pasar el tiempo que quiero con mi hijo, que solo tiene seis años, y en ese punto de poder conciliar todo me encuentro” explicaba la sevillana.

Sin embargo, todo apunta a que ese "tiempo" o ese "respiro" para coger aire y ver todo desde otra perspectiva no les ha funcionado como planeaban y ambos han decidido continuar su camino por separado poniendo asi el punto final a una relación llena de amor, respeto, pasión y muchas escapadas.