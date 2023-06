María José Suárez cuenta por primera vez cómo empezó su romance con Escassi ¡y su reacción inicial!

Quién iba a decirles a María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi que más de dos décadas después de conocerse compartirían su día a día y tendrían planes de futuro comunes. Han pasado más de dos años desde que la casualidad quiso que sus caminos volvieran a cruzarse y la modelo ha dado por primera vez los detalles de ese reencuentro que marcó un punto de inflexión en sus vidas. Durante una visita al plató de Y ahora Sonsoles, ha contado cómo surgió la chispa, qué tal se llevan su hijo y su pareja y los planes de futuro que tienen.

María José, que acaba de lanzar una nueva firma de ropa online, ha explicado que su romance con Escassi empezó a fraguarse en la República Dominicana, donde ella estaba viviendo por el trabajo de su exmarido. Sin embargo, no le puso las cosas fáciles al jinete, que tuvo que intentarlo en dos ocasiones."Se fue a pasar la Navidad con unos amigos y como yo estaba en ese momento alquilando casas, me escribió para que la alquilara una, pero ni le contesté. En ese momento yo estaba casada y ni contestar", ha reconocido.

Tiempo después coincidieron y aquel encuentro hizo que nada volviera a ser igual. "Volvió a ir a la República Dominicana y ahí nos vimos. Me dijo que no le había hecho caso por el tema de la casa y le dije que era consciente y que no se lo iba a hacer en aquel momento, pero ya estaban las cosas de otra manera también en mi matrimonio en el mes de marzo y así nos fuimos dejando llevar y dos años y pico ya", ha dicho la ex Miss España 1996 echando la vista atrás.

Desde aquella conversación han pasado muchas cosas, la más importante es que sus vidas ahora avanzan de la mano. Tras separarse amistosamente de Jordi Nieto, la empresaria volvió a su Coria del Río (Sevilla) en verano de 2021 y eso propició que pudiera estar más cerca de Escassi. El jinete tiene una excelente relación con Elías, el hijo de la modelo, que en septiembre cumplirá seis años. "Ejerce de padre y lo adora. Mi hijo tiene muy presente quién es su padre y comparte mucho tiempo con él, pero le encanta Álvaro porque es muy niñero y se hace querer muchísimo. Hace comidas con él, juegan, se lo llevó una vez a montar a caballo...", ha relatado orgullosa.

Escassi, que es padre de Anna Barrachina y Álvaro Muñoz Dibildos, ha dado una sorpresa a su pareja entrando telefónicamente en la entrevista, en la que ha comenzado diciendo lo "enamorado y feliz" que se siente. Refiriéndose a la modelo cariñosamente como Mari, ha confesado que forman un binomio perfecto, que le gustaría casarse con ella y que le tantea con frecuencia acerca de ese tema. "Todavía no me he atrevido a pedírselo formalmente, estoy esperando el momento", ha indicado, añadiendo que también le gustaría ampliar la familia.

Esto es lo que pensó María José cuando vio a Escassi por primera vez

La diseñadora, que se siente muy agradecida por poder vestir a tantas novias e invitadas con su firma, ha recordado cómo fue la primera vez que se cruzó con el que hoy es su pareja y qué pensó de él. "La primera vez le vi en una Feria de Sevilla. Me gustó, era guapísimo, muy atractivo, pero seguimos cada uno nuestro camino. Nos veíamos de vez en cuando por amigos comunes y demás, pero como él empezó con esa fama de mujeriego yo pensé que me iba a dar muchos dolores de cabeza. Lo fui evitando", ha relatado con humor.