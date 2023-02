María José Suárez revela el motivo por el que no se ha casado con Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez está viviendo uno de sus mejores momentos, sobre todo a nivel personal. Y es que, desde hace dos años está saliendo con el conocido jinete Álvaro Muñoz Escassi. Durante todo este tiempo, ambos se han vuelto inseparables y, a día de hoy, es una de las relaciones más sólidas del panorama nacional. Después de mucho tiempo alejada de la televisión, la diseñadora se ha sentado en un plató para hablar abiertamente de su situación sentimental junto a Álvaro y del motivo por el que todavía no han pasado por el altar.

María José Suárez celebra el cumple de Álvaro Muñoz Escassi en un crucero romántico por el Danubio

La empresaria se ha mostrado muy cómoda a la hora de hacer un repaso tanto a su vida profesional como personal. Tanto ha sido así que María José Suárez ha reconocido que el jinete le ha pedido matrimonio en varias ocasiones: "Él me lo pide casi todos los días, pero no formalmente, hasta me ha regalado un anillo, me pide matrimonio hasta mientras hacemos unas lentejas, pero no lo hace en serio, nunca ha hincado rodilla", confesaba sobre la idea de subir al altar en Viernes Deluxe. La pareja está viviendo actualmente en la casa de ella en Sevilla y, según María José, Álvaro está "muy tranquilo". También ha hablado sobre si le gustaría ampliar o no la familia: "Álvaro quiere tener niños, pero yo ya no me veo porque tengo 47 años y llevo otro ritmo". A pesar de esta negativa, ella está muy feliz junto al jinete y no oculta el pensamiento de querer envejecer junto a él.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi desmienten de forma tajante su ruptura con una foto muy significativa

Además, la empresaria ha confesado lo que más le gusta de Álvaro Muñoz Escassi: "Lo que más me gusta es que es una persona muy íntegra y cariñosa. Cuando lo conoces se da a querer. Es una persona que ha tenido muchas relaciones y que tus exparejas hablen bien de ti dice mucho de su forma de ser", de ahí que ella reconociese que su relación se basa en la confianza. Pero también, la que fuese Miss España en 1996 ha comentado lo que menos le agrada del jinete: "Es muy activo. Muchas veces le digo que baje el ritmo. Él es muy líder e hiperactivo".

La modelo ha contado que ella y el sevillano eran amigos desde hacía más de 20 años, pero no fue hasta 2021 cuando se planteó la posibilidad de tener algo con él: "Él siempre dice que llevaba mucho tiempo detrás de mí, pero yo no me lo acababa de creer, todos sabíamos cómo era Álvaro. Siempre hemos tenido mucha química, pero no me lo tomaba en serio", contaba. Sin embargo, ahora los dos son muy felices juntos: "Ha sido fortuito. Nos hemos encontrado en un momento en el que los dos estamos más tranquilos. Nos hemos dejado llevar y estamos encantados", decía, negando así los rumores de ruptura que se comentaban hace unas semanas.

María José Suárez, nueva vida tras su separación: nos aclara los motivos de su ruptura con Jordi Nieto

Su ruptura con Jordi Nieto

María José Suárez ha querido dejar muy claro que cuando empezó su relación con Álvaro Muñoz Escassi, su matrimonio con Jordi Nieto -con quien llevaba seis años- estaba totalmente roto. Además, ha confesado que ella fue la que tomó la decisión. La empresaria y su marido decidieron separarse en medio de la pandemia, aunque físicamente no podían hacerlo. Ahora han demostrado que mantienen una buena relación. Además, fruto de aquel enlace nació su único hijo en común, Elías, de cinco añitos. Durante la pandemia vivió otros momentos duros, como el cierre de su tienda de Madrid -que se abrió en 2019-, algo que agobió a la empresaria, tal y como ella ha contado.