María José Suárez celebra el cumple de Álvaro Muñoz Escassi en un crucero romántico por el Danubio

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi continúan en plena luna de miel. Pese a que no se han casado y no tienen intención de hacerlo, la modelo y el jinete demuestran que están tan enamorados como el primer día. Aunque muchos no apostaron o creyeron en su relación tras ver las imágenes en ¡HOLA! que confirmaban que eran pareja, ambos continúan enamorados y son muy felices. La pareja ha disfrutado de un romántico viaje por Europa después de un año de amor. A bordo de un crucero han comenzado su aventura en Austria. " Qué buen día el de hoy, es mi tercera vez en Viena pero hacía años que no venía y me sigue sorprendiendo cada vez", asegura María José Suárez.

VER GALERÍA

Un viaje que coincide con una fecha muy especial para la pareja, tal y como desveló la modelo. "A mi derecha una persona que quiero mucho y que mañana comienza una nueva vuelta al sol. Álvaro que des muchas más y ¡llévame contigo!", señalaba horas antes de la celebración. Álvaro Muñoz Escassi cumple hoy 48 años y lo hace en un crucero por el Danubio. A su llegada a Viena, los novios recorrieron los lugares más emblemáticos de la cuna de grandes compositores como Mozart y Beethoven: la Ópera de Viena, el Palacio Hofburg, residencia de los Hasburgo, la catedral de San Esteban, frente a la que sellaron su amor con un romántico beso, o el hotel Sacher, lugar de reunión de grandes personalidades de los ámbitos económico, político y cultural y por cuyas habitaciones han pasado desde la reina Isabel II a Indira Gandhi.

VER GALERÍA

Hoy que celebran su cumpleaños visitando la ciudad de Dürnstein, una localidad de origen medieval de la Baja Austria, y por la tarde continuarán su viaje en la ciudad austriaca Melk. "Feliz cumpleaños mi amor", le dice María José Suárez junto a una romántica foto de ellos en blanco y negro. Bratislava, Budapest y Esztergom serán los otros destinos que recorrerán en los siete días que durará su romántico crucero por el río Danubio. Días de felicidad y desconexión. María José Suárez hacía balance en ¡HOLA! de su relación con el jinete y no podía ser mejor. "Estoy bien, feliz y contenta".

La pareja ha formado una gran familia con los hijos respectivos de ambos, con los que se llevan de maravilla, y no se plantean tener más descendencia. Más que padre pienso ya en ser abuelo, dice un modo divertido el jinete. Álvaro es padre de dos hijos, Anna Barrachina, de 26 años, la hija que durante años mantuvo en secreto, fruto de su relación con Mercedes Barrachina, y Álvaro, el niño que tuvo con Lara Dibildos y que ya ha cumplido 14 años. Por su parte, María José Suárez es madre de Elías, de cinco años, nacido de su matrimonio con el empresario Jordi Nieto, del que se separó en mayo de 2021, tal y como anunció ¡HOLA!

-Álvaro Muñoz Escassi se deshace en halagos hacia su hija Anna siete años después de hacerse pública su paternidad