María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, tras su crucero por el Norte de Europa: 'Nos hemos casado en el barco'

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ya están en casa tras disfrutar de un espectacular crucero por el Norte de Europa con el pequeño Elías, el hijo que la sevillana tuvo con su exmarido, el empresario catalán Jordi Nieto. En estas imágenes vemos la llegada de la pareja al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Ambos llevaban grandes bolsas de equipaje y lucían una sonrisa de oreja, síntoma de que estos días juntos han sido fabulosos. A su lado, Elías, que jugaba a tirarse encima de las maletas.

En ese momento, el jinete aseguró que María José y él habían dado un paso más en su relación. "Nos hemos casado en el barco", dijo para sorpresa de los reporteros de la Agencia Gtres. Eso sí, hay que aclarar que las ceremonias de MSC Cruceros, compañía con la que han recorrido la costa de Noruega y Dinamarca, son simbólicas y no suponen ningún compromiso legal o religioso.

De esta forma, la pareja ha puesto fin a los rumores de crisis que les venían persiguiendo las semanas previas a su escapada. Factores como dejarse de seguir en redes y no darse ‘me gusta’ se entendieron como síntomas inequívocos de que ya no estaban juntos. Pero nada más lejos de la realidad. Según explicó la sevillana en la revista ¡HOLA!, tan solo necesitaban un tiempo de reflexión. "Le pedí tiempo a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", aclaró.

María José reconoció con total sinceridad que no podía llevar el mismo ritmo de vida que el jinete "porque siento que me estoy perdiendo una etapa de la vida de mi hijo, siento que le estoy fallando". "Álvaro adora a Elías, pero cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo", añadió.

A pesar de su viaje y su simbólica boda en alta mar, la que fuera Miss España ha señalado que todavía siguen luchando por su relación. "Las parejas a veces necesitan reajustarse. Llegó un momento en que los planes de Álvaro no se correspondían con los míos. En ese proceso estamos. Ojalá podamos compaginarlos porque tengo un hijo de seis años que es mi prioridad y si podemos compaginarlo todo sería perdecto. Si no, nos veremos cuando podamos sin que eso sea motivo de análisis o crisis. Es cuestión de priorizar", explicó a sus seguidores.

María José y Álvaro celebrarán este mes el tercer aniversario de su relación. En junio de 2021, la sevillana acababa de separarse de Jordi Nieto cuando el jinete apareció en su vida. "En este tiempo, Álvaro ha dicho que nunca se había sentido así con ninguna mujer", aseguró la modelo en ¡HOLA!.