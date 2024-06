María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi disfrutan de unas vacaciones en familia tras su tiempo de reflexión

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi vuelven a compartir planes juntos después de un tiempo de reflexión. La pareja ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Copenhague, la primera parada del impresionante crucero que están realizando por las aguas del norte de Europa. Un viaje en el que la modelo y el jinete están disfrutando de la compañía del pequeño Elías, el hijo de seis años de la maniquí fruto de su matrimonio con el empresario Jordi Nieto.

“Este viaje, tanto por el destino como por las personas elegidas, es mi viaje favorito”, ha escrito la que fuese Miss España junto a un carrete de fotografías en la que aparecen visitando algunos de los lugares más encantadores de la capital de Dinamarca, como sus míticas casas de colores a orillas del canal Nyhavn. Unas palabras con las que ha demostrado que su historia de amor con el deportista - con el que pronto celebrará su tercer aniversario- sigue latiendo con fuerza.

Fue hace escasas semanas cuando los rumores de una posible crisis comenzaron a planear sobre la pareja. ¿El motivo? Se habían dejado de seguir en las redes sociales y tampoco se daban ‘me gusta’ en sus respectivas publicaciones. Dos hechos que en el siglo XXI, donde las tecnologías son una parte fundamental a la hora de relacionarse, indican que hay algo que no va del todo bien.

¡HOLA! tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con María José, que aclaró lo que realmente estaba sucediendo entre ella y Escassi. “Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba estar más con mi hijo. Llevamos un ritmo de trabajo y viajes que me dificulta pasar el tiempo que quiero con el niño. En este punto de poder conciliar todo me encuentro”.

De la misma manera, la empresaria explicó que el jinete adora a su niño, y que, además, nunca le ha dado motivos para estar celosa o pensar que existen terceras personas. “En estos tres años no he tenido ningún problema con él. Ni yo me he enterado, ni me ha llegado ningún comentario. Al contrario, Álvaro me ha dicho que nunca se había sentido así con ninguna mujer”.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se conocen desde hace más de dos décadas. Sin embargo, no fue hasta el verano de 2021 cuando sus caminos volvieron a cruzarse, puesto que la modelo, tras su separación amistosa de Jordi Nieto, volvió a su tierra natal, Coria del Río. Desde entonces, la pareja ha presumido de su amor allá donde ha ido, e, incluso, el jinete ha declarado que quiere dar un paso más y celebrar una boda. “Álvaro me ha pedido muchas veces que nos casemos, pero estamos bien así. Los dos nos hemos encontrado en un punto de nuestras vidas en el que necesitábamos serenidad”.