María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi: relato de una historia de pasión, traición y mentiras

Cuando María José Suárez nos explicaba, el pasado 5 de junio, que estaba atravesando una crisis con Álvaro Muñoz Escassi, no se imaginaba todo el escándalo que se destaparía apenas un mes después. "Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto y han surgido rumores, pero fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", nos contaba entonces la diseñadora, que fue coronada Miss España 1996.

© GTRES Sobre estas líneas, con Álvaro Muñoz Escassi, en una aparición pública que tuvo lugar en Marbella, en septiembre del año pasado.

Pero lo cierto es que, tal y como ha podido saber ¡HOLA!, ahí ya tenía sospechas de que el exjinete podía haberla engañado. Según nos apunta su círculo más próximo, María José descubrió una mentira, aparentemente sin importancia, el 23 de mayo: al llamarle ella por teléfono, Álvaro le asegura estar conduciendo y, minutos después, comprueba que realmente él se encuentra en su casa al mantener ambos una videollamada.

En ese momento, tal y como nos cuenta su entorno, María José era consciente de que el exjinete le había mentido, aunque en ningún momento se imaginaba que podría haber una infidelidad. De hecho, él estaba decidido a salvar su relación y se sumó a un crucero por las costas de Dinamarca y Noruega que la diseñadora había planeado con su hijo y unos amigos.

Repasamos la cronología del culebrón del verano y desvelamos su intrahis­toria: pasión, traición y mentiras

© MEDIASET Sobre estas líneas, el exjinete durante su aparición en 'De viernes', el pasado día 5, donde contó los detalles de su encuentro con su amante colombiana

Sin embargo, lo rocambolesco de la historia se origina cuando Suárez y Escassi regresan a España. Primero, la ex-Miss recibe un "desagradable" correo electrónico a las 48 horas de volver a su casa y es informada de una infidelidad de parte de una tercera persona. Pero María José se queda nuevamente estupefacta, pocos días después, cuando vinculan al exjinete con Hiba Abouk. Estas informaciones surgen después de que Álvaro y la actriz fueran vistos juntos en la gran fiesta que el empresario José Luis López Fernández, "el Turronero", organizó en una finca de Jerez de la Frontera para celebrar la Primera Comunión de su nieta. Según testigos presenciales, Escassi se mostró en actitud cariñosa con Hiba, quien había acudido a la cita con uno de sus hijos, ante los más de 1.500 invitados.

© EUROPA PRESS Sobre estas líneas, María José en la estación de tren de Sevilla, donde el pasado miércoles 3 se despidió de su hijo, quien se encuentra estos días con el exmarido de la diseñadora en Barcelona.

© EUROPA PRESS © EUROPA PRESS

"Tres o cuatro días en shock"

Como es de entender, toda esta sucesión de acontecimientos dejaron a María José desencajada. "Hace una semana, estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido un tiempo para estar con mi hijo, decide venirse, en un intento de arreglar las cosas. A la vuelta del crucero, me entero de una noticia muy desagradable, la cual he estado tres o cuatro días asimilando, en “shock”. Ahora, me entero también de lo de Hiba…", confesaba la diseñadora, que daba las primeras pistas de lo que se ha convertido ya en el culebrón del verano. "Lo hemos pasado muy mal, mi familia, mis amigos... Lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", expresaba a unos reporteros, para dejar claro que no había marcha atrás en su decisión de romper con Álvaro.

© GETTY IMAGES Sobre estas líneas, Álvaro, en una imagen de archivo.

Aunque parecía que la tormenta mediática había alcanzado su punto álgido, la realidad que el escándalo acababa de estallar y que el mail era solo la punta del iceberg. En los primeros días de julio, salieron a la luz los detalles de tal mensaje: Escassi había mantenido un affaire con una mujer transexual colombiana de 29 años aquel 23 de mayo. La propia amante habría contactado con María José para contarle de primera mano todo lo sucedido: no solo los detalles de su encuentro sexual, sino también que le estaría reclamando 1.500 euros al exjinete que supuestamente le debía. De hecho, según asegura esta misma fuente, la colombiana habría adver­tido que o se le abonaba el dinero que se le debía o haría público lo sucedido.

A pesar de sentirse "devastada", María José se había puesto en contacto con Álvaro para ponerle en conocimiento de todo. Y más, porque ella estaría intentando ayudar ejerciendo de intermediaria entre ambas partes para acercar posiciones. Aun así, continúa el relato de las mismas fuentes, Escassi se habría sentido extorsionado y habría decidido ir a la Policía para denunciar los hechos, algo que Suárez, según aseguran, advirtió a la amante colombiana. No obstante, la diseñadora continuó mediando entre ambas partes, al parecer, logrando que su ex recapacitara abonando el dinero. La tercera en discordia presuntamente se habría comprometido a eliminar todos los audios y documentos fotográficos de la relación. Sin embargo, tal y como nos cuentan, la colombiana no habría terminado de confiar en que Álvaro hubiera retirado una denuncia —que no consta que realmente existiera— y parece ser que, al considerar que no se habrían cumplido todas las condiciones pactadas, es cuando iniciaría sus movimientos para aparecer en los medios.

Ante la posibilidad de que la colombiana hable en los medios, Álvaro avisa: «Si sale, tendrá que demostrar que (lo que dice) es cierto, porque tengo puesta una denuncia»

Escassi decide actuar

En este punto del culebrón, María José solo deseaba pasar página cuanto antes. "No quiero saber nada de esta persona", sentenciaba al ser preguntada por su novio durante los últimos tres años. "Lo que quiero es que pase cuanto antes mejor y estar tranquila", añadía la diseñadora.

© ARCHIVO ¡HOLA! Sobre estas líneas, con la empresaria venezolana Raquel Bernal, con quien se casó en diciembre de 2016 y de la que se separó en mayo del año siguiente

Por su parte, Escassi decidía adelantarse a su amante y contar lo sucedido de su propia boca. Primero, interviene por teléfono, el martes 2 de julio, en TardeAR, donde reconoció de alguna manera haber estado con otras personas durante esos tres últimos años, aunque siempre matizando que esos encuentros habrían sucedido en los impasses de su noviazgo: "María José y yo hemos estado mucho tiempo separados, volviendo a estar y separándonos. Hace siete meses, me vine a vivir a Madrid definitivamente y estábamos bastante más alejados. En estas idas y venidas, he podido hacer mi vida por un lado. Si ahora la gente se quiere apuntar un tanto para hacer daño…", afirmaba el exjinete. "Lo que ha pasado entre nosotros, que María José lo llama infidelidad o lo que sea, son situaciones que han surgido porque hemos estado distanciados mucho tiempo. Ella sabe perfectamente de qué va la película…", continuaba diciendo por teléfono, antes de reconocer que ya no tenía la esperanza de conseguir una nueva oportunidad de la diseñadora: "Hasta hace cuatro días, estaba intentando volver a estar juntos".

En la misma intervención, Álvaro se pronunciaba sobre Hiba Abouk, a la que había conocido solo unos días antes, durante las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. "Me cae muy bien y es una persona estupenda, pero no tengo absolutamente nada con ella", aseguraba, aunque anteriormente había manifestado al mismo programa que ambos se estaban "conociendo".

"Lo que ha pasado entre nosotros, que María José lo llama infidelidad o lo que sea, son situaciones que han surgido porque hemos estado distanciados mucho tiempo. Ella sabe perfectamente de qué va la película", afirma Escassi

© @alvaroescassioficial Sobre estas líneas, el exjinete con su hija, Anna Barrachina, quien está siendo uno de sus principales apoyos en estos momentos

Los detalles del affaire

Tres días después, el 5 de julio, Escassi visitaba De viernes para hablar de su encuentro con la colombiana y volvía a explicar su versión de su noviazgo con María José Suárez: "Sinceramente, lo llamaría relación abierta… Y disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcto", dijo. Sobre la cita del 23 de mayo con su amante, Álvaro habló con mucho más detalle. Por un lado, desveló que esta mujer transexual le contactó a través de Instagram estando ella en Valladolid. "Me dijo que le encantaría conocerme y dije: “¿Por qué no?”. No tengo un compromiso como pareja… Bueno, soltero… No sabía si (María José y yo) nos estábamos dando un tiempo o lo habíamos dejado seis veces", afirmó para luego descubrir también que le pagó los billetes de tren y los taxis a su amante para pasar "tres horas" juntos.

"A los dos días, me llama y me cuenta que está su padre muy malito, muriéndose en Colombia, que si le puedo prestar 700 euros… Cuando le digo que tengo hijos y responsabilidades, ella monta en cólera, me insulta, me dice perro judío…", relató Álvaro antes de lanzar un aviso a la colombiana, por si tiene intención de aparecer en los medios: "Si sale, tendrá que demostrar que (lo que dice) es cierto, porque tengo puesta una denuncia. Y juro que no vendré aquí, sino que la deman­daré".

"Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que es mentira. Qué vergüenza de personaje", expresa María José, que está dispuesta a contar la verdad

En el plató de Telecinco, Escassi también confesó haber mantenido más relaciones con mujeres transexuales: "Cuando veo a una mujer, no la llamo “trans”. Hay mujeres “trans” preciosas e impresionantes". Igualmente, respondió a la pregunta de si había estado con hombres, aunque lo hizo con menor claridad: "He vivido de todo en la vida y no me avergüenzo de nada. Sé lo que me gusta y lo que no. Sé que me gustan las mujeres, pero adoro al ser humano… Creo que estoy contestando", dijo, antes de matizar: "No me considero bisexual. La gente no lo sabe porque no lo ha probado. Todos mis amigos saben que no soy bise­xual".

© VALERO RIOJA Sobre estas líneas, María José Suárez en unas fotos realizadas para ¡HOLA! en agosto de 2021.

© GTRES Sobre estas líneas, presentando a su hijo, Elías, nacido en septiembre de 2017, junto a su padre, Jordi Nieto.

María José, indignada

En la noche del mismo viernes, mientras su exnovio era entrevistado en televisión, la ex-Miss nos transmitía su indignación por teléfono: "Estoy dolida por las declaraciones de Álvaro, en las que dice que ha tenido una relación abierta. No tengo constancia de que tuviéramos una relación abierta ni soy consentidora de ningún tipo de relación abierta", nos aseguraba. "Me siento engañada, dolida y no reconozco a la persona con la que he estado tres años maravillosos de mi vida. No la reconozco", nos manifestaba, antes de añadir: "Todo esto del mail sale a la luz porque él se siente extorsionado y demanda a esta persona. En el momento en el que esto se filtra, me siento completamente engañada", sentenciaba. De la misma manera, a raíz de la intervención de Es­cassi, María José estallaba en las redes: "Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que es mentira. Qué vergüenza de personaje".

Dos días antes del affaire del escándalo, Álvaro aseguraba en una entrevista que María José era "la mujer de mi vida"

Por otro lado, el entorno más próximo de Suárez nos ha contado que el exjinete tampoco dice la verdad cuando cuenta que la cita del 23 de mayo con la colombiana se produjo durante un impasse en su relación. De hecho, nos apuntan que tan solo dos días antes de este affaire, el 21 de mayo, ambos se mostraban muy felices en una entrevista publicada en el diario balear Última hora. "De María José llevo enamorado toda la vida. Tiene un gran corazón. Es la mujer de mi vida", declaraba él desde Mallorca. Por ello, deslizan a ¡HOLA!, la diseñadora está dispuesta a contar toda la verdad. De todas formas, ella siempre sostiene a sus amistades que su noviazgo era tradicional y no una rela­ción abierta. De la misma manera, era consciente de que no iba a casarse con Álvaro ni a tener hijos con él, aunque estaba muy enamorada y estaba dispuesta a seguir compartiendo su vida con él.

© ¡HOLA! Sobre estas líneas, en el día de su boda con el empresario, celebrada en agosto de 2018, en Grecia

En estos momentos, María José trata de buscar consuelo en sus familiares y amigos, aunque ahora echa en falta más que nunca al gran amor de su vida: su hijo. Desde el pasado miércoles 3, el pequeño Elías, de casi siete años, se encuentra en Barcelona con el empresario, padre del menor y exmarido de la diseñadora, para cumplir la custodia compartida, tal y como acordaron cuando firmaron el divorcio en primavera de 2016.