El enfado de María José Suárez tras la entrevista en la que Escassi dice que tenían una relación abierta

Sabe que superar una ruptura es cuestión de tiempo y asegura que "de esto se sale y yo he salido de peores", pero María José Suárez tiene claro que no quiere "saber nada" de Álvaro Muñoz Escassi después de compartir su vida durante tres años conocerse desde hace décadas. En estos diez días que han pasado desde de que la modelo comunicó su ruptura, la tensión ha ido in crescendo y se ha intensificado en las últimas horas, a raíz de la entrevista televisiva que el jinete ha dado en De Viernes. Tras escuchar su versión de los hechos y el relato que ha hecho su ex de la historia de amor que han protagonizado, la que Miss España ha reaccionado de forma tajante.

© GTRES

Escassi, al que hemos visto en concursos como MasterChef Celebrity, Supervivientes y Acorralados, ha explicado que María José y él tenían "una relación abierta" y sostiene que su relación no ha acabado por el encuentro que él tuvo con una tercera persona el pasado mes de mayo. La modelo no está de acuerdo con estas palabras y así lo ha hecho saber en diferentes comentarios de apoyo que le han dejado sus seguidores en redes sociales, donde la animan a contar su verdad: "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".

Por el momento, María José no se ha pronunciado acerca de los motivos de la ruptura. Tampoco ha hablado del correo electrónico que hizo que todo saltara por los aires y de la denuncia por extorsión que Álvaro ha interpuesto contra la autora del mail, que es la chica con la que tuvo un affaire y quien escribió a Suárez para contarle todo. Lo único que ha dicho la modelo al respecto es que todo acabó al llegarle "una noticia muy desagradable que nos afectaba a los dos, por la que he estado tres o cuatro días en shock".

Para Suárez tampoco ha sido fácil escuchar en la última semana las informaciones de un acercamiento entre Escassi e Hiba Abouk, que coincidieron en la comunión de la nieta de 'El Turronero', celebrada en Jerez de la Frontera y con decenas de rostros conocidos entre los invitados. "Ahora me entero también de lo de Hiba", decía la modelo visiblemente disgustada. La actriz ha desmentido de forma tajante tener una relación con el jinete, quien por su parte ha explicado que solo han coincidido dos veces: "Es una mujer impresionante en todos los aspectos, ¿Qué si me gusta Hiba? Obvio… Qué profesional y qué buena persona. Me da vergüenza lo que está pasando esta mujer por mi culpa. Le pido disculpas. Lo siento mucho".

En medio de la tormenta, el deseo de María José es que el tiempo pase para recuperarse tanto ella como su entorno, en el que Escassi estaba muy integrado. Además, asegura estar "tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena". Su gran apoyo es su hijo Elías, que ahora disfruta de unos días de verano con Jordi Nieto, al que define como "un padre excepcional". María José y su exmarido mantienen una bonita amistad tres años después de su separación, de la que ¡HOLA! informó en exclusiva. También la madre de la modelo y sus tres hermanas son un pilar fundamental para ella y tiene la suerte de vivir a escasos metros de ellas.