Primeras palabras de Hiba Abouk tras verse envuelta en la polémica 'Escassi-Suárez'

Hiba Abouk se ha visto involucrada en la mediática ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Durante estos últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad de que hubiera surgido algo entre la actriz y el jinete, sin embargo, el propio Álvaro se encargó de desmentir los rumores, asegurando que: "Es una mujer maravillosa que conozco a través del mundo de MasterChef y nos hemos divertido en la fiesta, hemos bailado, hemos compartido con amigos... No tenemos más que una amistad, nada más. Me cae muy bien y es una persona estupenda".

Pues bien, ahora ha sido Hiba la que se ha pronunciado al respecto. La protagonista de Madres y El Príncipe ha corroborado la versión de Escassi. "No hay ninguna relación. Hay una amistad, como bien lo ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua", ha dicho de forma tajante a GTRES. La actriz no suele hablar sobre su vida privada, sin embargo, debido a todo el revuelo mediático que está viviendo estos días, ha decidido hacer una excepción.

"Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas. Él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada (...) Ya lo ha dicho él y yo no tengo nada más que decir, ¿vale?", ha insistido, añadiendo que: "No nos estamos conociendo de nada ni nos estamos dando ninguna oportunidad de ningún tipo".

Hiba se mostró muy molesta por haberse visto envuelta en toda esta polémica. Al preguntarle directamente por María José Suárez, la actriz dijo: "No la conozco, entonces no te puedo hablar de una persona que no conozco".

En sus últimas declaraciones, Escassi confesó que lo está "pasando bastante mal" con todo lo que se está diciendo sobre su ruptura con la modelo, de lo que Hiba Abouk dice: "Pues lo siento mucho, pero no es mi cometido".

La actriz llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de haber estado rodando el programa MasterChef Celebrity junto al resto de sus compañeros. Y se quedó muy sorprendida al ver todos los periodistas y cámaras que la estaban esperando. Hiba, que ha vuelto a cambiar de look y ahora lleva una llamativa melena de color rosa, concluyó antes de irse a casa: "Yo estoy bien, llego de rodar y estoy deseando ver a mis hijos".