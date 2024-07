El mensaje de Hiba Abouk en mitad del huracán Escassi-Suárez

Hiba Abouk se ha convertido en protagonista inesperada de la polémica ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. ¿El motivo? Haber coincidido con el jinete sevillano en la multitudinaria Comunión de la nieta de 'El Turronero' en Jerez de la Frontera. Los rumores sobre un posible romance entre ellos no se hicieron esperar, sin embargo, Escassi ha aclarado que no tiene "nada" con la actriz.

© Gtresonline

"Es una mujer maravillosa que conozco a través del mundo de MasterChef y nos hemos divertido en la fiesta, hemos bailado, hemos compartido con amigos... No tenemos más que una amistad, nada más. No nos estamos conociendo como amigos, hemos coincidido como amigos. Me cae muy bien y es una persona estupenda", ha dicho Escassi durante una llamada a TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

© Gtresonline

La intérprete, por su parte, no se ha pronunciado al respecto, aunque ha compartido un misterioso mensaje en sus redes sociales sobre el entendimiento, el cuidado y la empatía hacia los demás. Lo ha hecho exponiendo el significado de la palabra japonesa Omoiyari que dice así: "Es la consideración, empatía y compasión hacia los demás. Se trata de ser sensible y comprensivo con los sentimientos y las emociones ajenas".

© Gtresonline

Hiba está regresando poco a poco a la vida pública tras cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su vida: su divorcio del futbolista Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos, Amín, de cuatro años, y Naím, de dos.

La ruptura se hizo todavía más dolorosa cuando el jugador del PSG fue imputado por haber cometido, presuntamente, una violación en su propio domicilio. La actriz lo pasó francamente mal. Se consumió físicamente y tuvo que hacer terapia para asimilar lo ocurrido. Afortunadamente, ha resurgido de sus cenizas. "He pasado el peor año de mi vida, pero ya está cerrado. Ahora empiezo sola el mejor año de mi vida, conmigo misma, con mi trabajo, con mis niños y con mi casa nueva", dijo en A solas con..., el espacio que conduce Vicky Martín Berrocal en Podium Podcast.

La inolvidable protagonista de El Príncipe aseguró que está muy bien soltera, aunque no descarta volver a enamorarse. Eso sí, tiene muy claro las cualidades que tendría que tener su nueva pareja. "Lo único que pido es lealtad, cero mentiras y honestidad absoluta. Con esos tres valores, me puedo entender hasta el fin del mundo, si yo me aplico esos valores, quiero que el hombre con el que me encuentre también los tenga".