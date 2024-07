Un misterioso 'email', ¿el detonante de la ruptura entre María José Suárez y Escassi?

La ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi después de tres años de amor sigue rodeada de incógnitas. Nadie esperaba que la pareja decidiera tomar caminos separados tras superar una crisis y escasos días después de hacer un crucero de ensueño en el que ellos mismos contaron que se habían casado a bordo del barco (una ceremonia que carece de validez legal). En el texto con el que confirmaba su nueva situación sentimental, la que fuera Miss España explicaba que "no ha sido el mejor final para una historia tan bonita". En ese momento evitó dar detalles exactos, pero con el paso de los días ha explicado que el motivo fue "una noticia muy desagradable que nos afectaba a los dos, por la que he estado tres o cuatro días en shock". Ahora se ha sabido que la modelo recibió una serie de datos comprometedores en un correo electrónico, un mail que habría hecho que todo salte por los aires.

© Gtresonline

Dos días después de regresar a España tras su paso por los fiordos noruegos (crucero que hicieron con el hijo de la modelo y unos amigos muy cercanos), y con planes conjuntos para todo el verano, la diseñadora recibió unas informaciones en su correo electrónico que propiciaron el fin de su historia de amor. Así lo ha confirmado Miquel Valls en Espejo Público, donde ha revelado que el texto incluía cinco informaciones que hicieron pensar a María José: la persona que firma el texto se presenta, se describe, le cuenta las veces que Escassi le ha sido infiel, le facilita la identidad de la persona con la que la ha engañado y le cuenta las promesas que el jinete le ha hecho, como por ejemplo pasar más días juntos.

Suárez contesta al remitente, se ponen en contacto y tienen una conversación en la que la modelo recibe más detalles, pruebas y fechas. Con todos esos datos, "se da cuenta de que es víctima de un engaño, la mayor estafa amorosa que ha sufrido en su vida". Tras la ruptura, María José ha iniciado una nueva etapa en la que dice estar "tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena". Para superar este desengaño amoroso cuenta con el apoyo incondicional de sus allegados, para los que tampoco está siendo fácil este cambio porque Álvaro estaba completamente integrado en su entorno, tanto familiar como de amigos. "Lo hemos pasado muy mal", ha explicado.

© Gtres

Te puede interesar Así hablaba Álvaro Muñoz Escassi de María José Suárez horas antes de conocerse su ruptura

Optimista y convencida de que "de esto se sale y yo he salido de peores", la modelo quiere ser cauta y dejar que el tiempo le permita "asimilar todo lo que ha pasado, soy humana y necesito sanar lo que me ha pasado porque han ocurrido demasiadas cosas". Lo que tiene claro en este proceso es que Escassi ya es pasado y no quiere "saber nada de esta persona, obviamente". Por su parte, el jinete defiende que no ha habido tercera persona y confía en que puedan seguir manteniendo una relación cercana y de amistad. Y es que sostiene que quiere mucho a Suárez, que ha aprendido muchas cosas durante la relación y que su ruptura está siendo dura porque "cuando hay tanto amor y tanto cariño no se apaga un interruptor".