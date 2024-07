Álvaro Muñoz Escassi sobre los rumores que le relacionan con Hiba Abouk: ‘No hago nada malo’

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se han convertido en los nuevos protagonistas de la actualidad después de que sus caminos se cruzaran el pasado fin de semana en Jerez. El jinete y la actriz han asistido a la celebración de la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como el Turronero, y la actitud que adoptaron ambos ha desatado todo tipo de comentarios. Durante la fiesta para 1.500 invitados, se pudo ver a la pareja conversando en actitud cercana y caminando por el recinto convertido en un auténtico parque de atracciones, además Álvaro e Hiba se alojaron en el mismo hotel. La expareja de Escassi, María José Suárez, acaba de aclarar en qué terminos se ha producido la dolorosa ruptura: "A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, en la que he estado muchos días, vamos, tres o cuatro días asimilándola en shock y ahora me entero también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo como, déjame que yo procese esto". Pero, ¿qué tiene que decir Álvaro Muñoz Escassi a los rumores que le relacionan con Hiba Aboouk? Letizia Requejo, periodista que colabora en TardeAR, en Telecinco, se ha puesto en contacto con el jinete quien ha explicado cuál es su relación actual con la intérprete de El Príncipe. ¡No te pierdas el vídeo!

Vídeo: Europa Press