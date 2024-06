Álvaro Muñoz Escassi habla sobre los motivos de su ruptura con María José Suárez y aclara los rumores

Los rumores llevaban algún tiempo sonando y, con el objetivo de evitar más especulaciones, la propia Maria José Suárez decidió confirmar esta semana la noticia: "Os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos". Con estas palabras reveló su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, quien tan solo unas horas antes le había dedicado unas bonitas palabras en un photocall. Ahora, el jinete se ha pronunciado sobre la ruptura, hablando sobre los motivos, dejando claro que no ha habido terceras personas y asegurando que siempre va a querer a la modelo y a su hijo Elías. Vídeo: Europa Press y Gtresonline.