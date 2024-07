¿Por qué se habla de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk?

Hace solo unos días, el pasado jueves, se conocía la ruptura del jinete Álvaro Muñoz Escassi y la diseñadora María José Suárez, una ruptura que llegaba después de tres años de relación. "Os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos" escribía María José en un mensaje en sus perfiles sociales. El jinete fue uno de los invitados este mismo fin de semana en la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como el Turronero, una ocasión que reunió a un buen número de rostros conocidos del panorama social en Jerez.

Ha sido después de esta fiesta cuando se ha comentado el encuentro de Álvaro Muñoz Escassi y la actriz Hiba Abouk, que coincidieron en la mencionada cita. Estuvieron conversando durante la fiesta y se les vio caminando por el recinto, que el empresario convirtió en un auténtico parque de atracciones para su nieta Carlota y sus 1.500 invitados, además de que se alojaron en el mismo hotel. Fue la actitud cercana con la que se les pudo ver compartiendo esta ocasión la que ha generado diversos comentarios acerca de lo que les une.

Ni la actriz, protagonista de la serie Eva y Nicole y que ahora luce una melena rubia tras su impactante cambio de look, ni el jinete han hecho comentarios al respecto de las especulaciones. Álvaro se ha limitado a promocionar uno de sus nuevos proyectos, en el que colabora con una firma de suplementos nutricionales, igual que la actriz, que destaca el estreno de un nuevo capítulo de la serie en la que comparte créditos con Belén Rueda. María José Suárez publicaba en sus redes sociales estos días las palabras "tranquila,serena, con la conciencia tranquila y el alma llena".

Álvaro se pronunciaba sobre los motivos de su separación de María José Suárez asegurando que ha sido duro, pues "cuando hay tanto amor y tanto cariño no se apaga un interruptor". Explicó que la quiere mucho y que ha aprendido muchas cosas a lo largo de estos tres años, además de comentar que no ha habido terceras personas en su separación y que van a seguir manteniendo una relación cercana y de amistad. Hiba Abouk recordaba recientemente los convulsos meses que ha afrontado tras su separación del futbolista Achraf Hakimi (en pleno proceso de divorcio el deportista fue imputado por haber cometido una presunta agresión sexual). "He pasado el peor año de mi vida, pero ya está cerrado y creo que ahora empieza, sola, el mejor año de mi vida, conmigo misma, con mi trabajo, con mis niños, con mi casa nueva que me la han dejado perfecta" contaba Hiba en el podcast de Vicky Martín Berrocal (Podium Podcast).