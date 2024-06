El enigmático mensaje de María José Suárez 'serena y con la conciencia tranquila' tres días después de anunciar su separación de Escassi

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han puesto punto y final a sus tres años de amor. Era la propia implicada quien el jueves 27 de junio anunciaba su ruptura con una foto en la que aparecen besándose y el siguiente mensaje: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos". Ahora, tres días después, la modelo ha compartido unas enigmáticas palabras que han hecho que vuelvan a sonar todas las alarmas.

"Tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena", ha comenzado escribiendo María José Suárez a través de su perfil público. Unas palabras que ha acompañado de un vídeo en el que en uno de los momentos aparece caminando de espaldas por el campo y con las que da a entender que se encuentra bien tras los últimos acontecimientos. También ha aprovechado para dar las gracias a todos aquellos que se están preocupando por ella durante estos días:️ "Gracias por tantos comentarios bonitos que me habéis enviado por privado, aún estoy leyendo, porque os leo a todos".

Los rumores de una posible crisis en la pareja llevaban algún tiempo sonando y la modelo y presentadora decidió terminar con ellos. Una auténtica sorpresa, pues la semana pasada el jinete aseguró que se habían casado en alta mar durante el crucero por el Norte de Europa que hicieron con el pequeño Elías, el hijo que María José tuvo con su exmarido, el empresario catalán Jordi Nieto. "Nos hemos casado en el barco", dijo Escassi a los medios de comunicación que esperaban su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Tras confirmar que su noviazgo ha finalizado, el jinete habló por primera vez sobre el tema dejando claro el cariño y respeto que tiene por la que ha sido su novia durante tres años: "Nos queremos muchísimo. La quiero, la respeto, la admiro y es maravillosa. Lo mejor que me ha pasado a mí en los últimos tres años es conocer a Elías. Los finales son los principios de algo y hay que quedarse con lo bonito y yo he vivido mucho con María José y he aprendido muchas cosas. Es la mujer de mi vida, de siempre además. Es tan buena persona que estoy muy feliz de que haya pasado por mi vida y la querré para siempre".

El distanciamiento entre la que fuera elegida Miss España en 1996 y su ya expareja, comenzó a finales del pasado mes de mayo cuando saltaron todas las alarmas porque dejaron de seguirse en las redes sociales y de darse "me gusta" en sus respectivas publicaciones, como siempre habían hecho. Una información que acabó confirmando la propia empresaria a ¡HOLA!, aunque en aquel momento, María José prefirió dejar claro que simplemente se habían dado un tiempo: "Le pedí tiempo a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", declaró. María José reconoció con total sinceridad que no podía llevar el mismo ritmo de vida que el jinete "porque siento que me estoy perdiendo una etapa de la vida de mi hijo, siento que le estoy fallando". "Álvaro adora a Elías, pero cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo". A pesar de los años tan bonitos que han vivido, finalmente han decidido tomar caminos separados y a juzgar por las palabras de ambos, no hay vuelta atrás.