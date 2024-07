María José Suárez aporta nuevos datos de su ruptura con Escassi: ‘Cuatro días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba’

La ruptura de Maria José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi después de tres años juntos no parece que se vaya a producir en buenos términos, teniendo en cuenta las últimas declaraciones que la maniquí ha hecho al respecto. Tras anunciar la semana pasada el fin de su relación, la que fuera Miss España ha estallado este lunes contra su ex al saltar los rumores que relacionan al jinete con la actriz Hiba Abouk. "Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días", comenzaba diciendo la modelo en declaraciones a Europa Press.

© Gtresonline María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, en una imagen de archivo

"No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien", decía María José al reportero, reconociendo que "han pasado cosas". Sobre cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos hasta su separación definitiva, cuenta que hace tan solo una semana "estaba de crucero con Álvaro". Explica que "después de haberle pedido un tiempo para estar más con mi hijo, él decide venirse a lo que yo tenía programado, en un intento de hacer planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas...". A partir de ahí, en su viaje por los fiordos noruegos junto al pequeño Elías, "estuvimos estupendamente", asegura.

Sin embargo, al volver a España, la maniquí confiesa con el corazón en la mano que "me llega una noticia muy desagradable que nos afectaba a los dos, por la que he estado tres o cuatro días en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba". En este sentido, Álvaro y la intérprete madrileña fueron vistos el pasado fin de semana en actitud cercana y cómplice, durante la multitudinaria celebración de la comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero' en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

"No voy a entrar en más detalles, simplemente te digo cómo me siento", ha dicho al preguntarle por las supuestas deslealtades de Escassi. "Soy humana y necesito sanar lo que me ha pasado porque han ocurrido demasiadas cosas. Entonces, en eso me encuentro", ha reconocido la que fuera presentadora del mítico Noche de Fiesta. "Al día siguiente de volver de un crucero maravilloso, estaba todo bien y nos queríamos muchísimo", explica sobre una situación que poco después se ha tornado diametralmente opuesta.

"Lo único que quiero ahora mismo es que pase el tiempo, recuperarme y no saber nada de esta persona, obviamente", apostilla sin esconder lo dolida que se siente. Confiesa que tanto ella como los suyos "lo hemos pasado muy mal", tras un devenir que ella no se esperaba en absoluto, pero en cualquier caso "de esto se sale y yo he salido de peores", asevera. Por último, al recordarle las palabras que le solía dedicar Escassi sobre lo enamorado que estaba de ella, María José se mostraba igual de decepcionada. "Pues esto te digo yo", que "no lo sabe ni él", ha sentenciado.