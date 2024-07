El divertido plan de María José Suárez junto a su hermana tras su ruptura con Escassi

María José Suárez se enfrenta a un delicado momento tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi después de tres años de relación. La modelo anunciaba hace unos días la triste noticia de su separación con estas palabras: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos", comentaba la que fuera Miss España en 1996 a sus seguidores. Ahora, como es natural, la maniquí andaluza se refugia en sus seres queridos para afrontar esta difícil etapa como son sus amigas, su hijo, Elías, y su querida hermana, Raquel, que no puede negar el enorme parecido físico con ella. Ha sido con esta última con quién se ha divertido en el concierto de la estrella internacional, Luis Miguel, tal y como hemos podido comprobar al ver sus imágenes disfrutando del espectáculo. ¡No te pierdas el vídeo!