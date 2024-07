Lara Dibildos habla sobre la ruptura de su ex, Álvaro Muñoz Escassi, y María José Suárez

Desde que se conoció el fin de la relación de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, su ruptura no para de protagonizar titulares. Hace unas horas, la propia modelo estallaba contra su ex, contando algunos detalles nuevos: "A la vuelta del crucero, me enteré de una noticia muy desagradable, he estado muchos días, vamos, tres o cuatro días asimilándola, en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba", declaró. La última en hablar sobre esta situación ha sido Lara Dibildos, expareja del jinete y madre de su hijo Álvaro. Siempre ha mantenido una muy buena relación con él, apoyándole en los momentos buenos y malos, y ahora ha reaccionado a la ruptura y a los rumores que relacionan a Álvaro Muñoz Escassi con la actriz Hiba Abouk.

Vídeo: Europa Press