La llamativa reacción de Sonia Ferrer a la polémica de su expareja, Álvaro Muñoz Escassi

La polémica que ha generado la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez no ha dejado de crecer en estos doce días que han pasado desde que se hizo pública la noticia. Ha causado especial revuelo la última intervención televisiva del jinete, quien relataba haber sido extorsionado por una mujer con la que tuvo un affaire el pasado mes de mayo, estando todavía con la modelo. Sobre estas palabras se ha pronunciado Sonia Ferrer, que compartió su vida con el deportista entre 2013 y 2015. Durante su intervención en el programa En boca de todos, en el que trabaja como colaboradora, ha dado su opinión acerca del escándalo y ha hecho una reflexión que no ha pasado desapercibida.

© Mediaset

Sonia considera que el exconcursante de MasterChef Celebrity ha tomado la decisión correcta al "adelantarse y contar su verdad" en medio del huracán mediático que ha generado su ruptura y las causas que la han desencadenado Cree que tomar medidas legales es el procedimiento más adecuado, pero también ha mandado un mensaje a la mujer que ha chantajeado al jinete. "Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Eso que vaya por delante. Yo lo que me pregunto es si la persona que le está extorsionando le conoce, y yo creo que no. No sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo", ha asegurado la presentadora.

Al pronunciar estas palabras, sus compañeros han querido saber a qué se refería exactamente y le han preguntado: ¿quieres decir que tiene que tener miedo? (refiriéndose a la mujer que ha extorsionado al jinete). La respuesta Ferrer ha sido muy comentada: "Lo que te quiero decir es que, si Álvaro Muñoz Escassi, por todo lo que sabemos de su historial de relaciones, ha dejado tantos 'cadáveres' en el camino, ¿nos os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?". Ante esta reflexión, Paloma Cervilla, también presente en plató, se ha preguntado que si ese miedo al jinete es porque "no tiene escrúpulos". Nuevamente, Sonia ha sido rotunda: "Creo que no los tiene o que sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo. Desde luego, yo no me metería con él".

© GTRES

La ruptura de Álvaro y Sonia, que se conocieron al participar en la misma edición del concurso Mira quién salta, se produjo en buenos términos. La propia presentadora explicó que su historia de amor no funcionaba "porque él está ahora muy centrado en lo suyo de los caballos y eso supone que este fuera mucho tiempo de viaje, y así es complicado". Casi una década después, tiene una vida completamente diferente y no mantienen el contacto. En este contexto, ella opta por la cautela al hacer referencia a las novedades sentimentales del jinete, del que asegura: "No querría tenerle como enemigo".

Sonia Ferrer está a punto de celebrar su segundo aniversario de boda con Sergio Fontecha, al que conoció de forma casual mientras el inspector de la Policía Nacional tomaba algo con un conocido común y ella se acercó a saludarlos. En esa época, la presentadora estaba convencida de que no volvería a enamorarse, pero explicaba en ¡HOLA! que su ya marido apareció para descuadrarla y protagonizar juntos una bonita historia. "No era necesario vivir aquello para apreciar esto, pero es cierto que desde el infierno se hace más grande la distancia al cielo. Ojalá haberte conocido antes. Me debes media vida", ha dicho con una imagen de sus vacaciones, un crucero por el Adriático.

© soniaferrer