La reacción de María José Suárez tras las declaraciones de Escassi: ‘Me siento totalmente engañada’

“Dolida y totalmente engañada”. Así es como se siente María José Suárez tras la entrevista que Álvaro Escassi concedió al programa de televisión De Viernes, el pasado 5 de julio, donde aseguró tener una relación abierta con la ex-Miss España. Mientras el exjinete era entrevistado en plató, la modelo nos transmitía su indignación por teléfono: “No tengo constancia de que tuviéramos una relación abierta ni soy consentidora de ningún tipo de relación abierta”. Los tres años que estuvieron juntos, asegura, tuvieron una “relación maravillosa”, como habían mostrado a través de sus redes sociales y se pudo ver, además, en diferentes eventos a los que asistieron.

© ¡HOLA! “No tengo constancia de que tuviéramos una relación abierta ni soy consentidora de ningún tipo de relación abierta”, nos confiesa la diseñadora

El famoso 'mail'

"Me siento engañada, dolida y no reconozco a la persona con la que he estado tres años maravillosos de mi vida. No la reconozco". Por otro lado, la empresaria quiso abordar el tema del famoso ‘mail’ que recibió de una mujer transexual que aseguraba haber mantenido relaciones con Álvaro. "Todo esto del mail sale a la luz porque él se siente extorsionado y demanda a esta persona. En el momento en el que esto se filtra, me siento completamente engañada”.

Según nos desliza su entorno, la diseñadora descubrió una mentira, aparentemente sin importancia, el 23 de mayo: al llamarle ella por teléfono, Álvaro le asegura estar conduciendo y, minutos después, comprueba que realmente él se encuentra en su casa al mantener ambos una videollamada. En ese momento, María José era consciente de que el exjinete le había mentido, aunque en ningún momento se imaginaba que estuviese cometiendo una infidelidad.

© GTRES Sobre estas líneas, con Álvaro Muñoz Escassi, en una aparición pública que tuvo lugar en Marbella, en septiembre del año pasado

Crisis reconocida

Fue la propia protagonista, quien el miércoles 29 de mayo -seis días después de descubrir la mentira-, nos confirmaba que no atravesaban su mejor momento. “Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto y han surgido rumores, pero fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo”, nos decía durante la inauguración del restaurante Pilar Akaneya, en Madrid,

Como contábamos en líneas anteriores, el mismo día que María José descubre que el exjinete le estaba mintiendo, decide dejar su relación. Álvaro, entonces, le pide perdón, y decidido a salvar su noviazgo, se sumó a un crucero por las costas de Dinamarca y Noruega que la diseñadora había planeado con su hijo y unos amigos.

Fue a la vuelta, cuando María José se encontró con el “desagradable” correo electrónico, que hacía alusión a aquel día en el que ella descubrió la mentira de Álvaro. La prueba de que era una infidelidad en su relación “cerrada” porque, como ella misma nos ha aclarado, en ningún momento fue una “relación abierta”. Pero no todo queda ahí. Pocos días después, vincularon a Álvaro con Hiba Abouk -informaciones que surgen tras ser vistos juntos en la gran fiesta que el empresario José Luis López Fernández, 'el Turronero', organizó para celebrar la Primera Comunión de su nieta-. Toda esta sucesión de acontecimientos dejaron a Suárez “en shock”.

María José está atravesando momentos complicados y encuentra refugio en sus familiares y amigos, aunque no está con ella la persona más importante de su vida, su hijo, Elías, quien se encuentra, desde el pasado 3 de junio, en Barcelona con su padre, con quien comparte la custodia del pequeño.

© alvaroescassioficial