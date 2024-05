El Mediterráneo es escenario de la lujosa celebración de cuatro días La segunda preboda del hijo del hombre más rico de la India: un crucero por Italia y actuaciones de Shakira y Pitbull Invitados como Mark Zuckerberg y Bill Gates disfrutarán de diversas fiestas temáticas y shows musicales de The Backstreet Boys y Ariana Grande

El pasado mes de marzo la primera celebración nupcial de Radhika Merchant, hija del magnate de los negocios Viren Merchant, y Anant Ambani, hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India, en Jamnagar (India), estuvo marcada por el lujo y una prestigiosa lista de invitados VIP. Una línea que ha seguido ahora la pareja en su segunda preboda, una impresionante fiesta que comenzó el 29 de mayo y se prolongará, parece, hasta el sábado 1 de junio. En esta ocasión desde el lugar elegido para la celebración hasta las celebraciones previstas siguen el gusto de los novios y sus familias y convertirán esta fiesta en una de las citas nupciales más lujosas y recordadas del siglo XXI.

La pareja ha decidido llevar la cita al mar, concretamente a un crucero de lujo que hace un recorrido de unos 4000 kilómetros en aguas del Mediterráneo, concretamente entre Italia y el sur de Francia. Unos ochocientos invitados disfrutarán del programa confeccionado por los novios y que incluye diversas citas musicales con voces internacionales, como detalla Hello! India. La navegación arrancó con un almuerzo de bienvenida y una celebración nocturna; el jueves desembarcaron para recorrer Roma y por la noche se celebró una "toga party" a bordo del crucero. El viernes pasarán el día navegando y por la noche desembarcarán en Cannes para participar en un baile de máscaras y el sábado, día en que está previsto terminen los fastos, llegarán a Portofino, última escala del viaje.

Algunas informaciones apuntan a que durante este inolvidable crucero, cuyo lema sería La Vita E Un Viaggio (La vida es un viaje), no falta la música de estrellas internacionales tan relevantes como Ariana Grande, The Backstreet boys, Shakira y Pitbull, una mezcla de estilos que sin duda encantará a los 800 invitados, entre los que se incluyen reconocidos representantes del mundo de los negocios, la política, la tecnología y la cultura. Gigantes tecnológicos como Bill Gates, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, y Mar Zuckerber, están en la fiesta. Estrellas de Bollywood como Alia Bhatt y Ranbir Kapoor, y el ex capitán de cricket indio MS Dhoni están también en el grupo de invitados.

Una boda de tres días en julio

Apuntan otros medios que la madre del novio, Nita Ambani, ha declarado que quieren que este enlace celebre las raíces y la cultura de la familia Ambani. Ha comentado así que el evento será un tributo a las artes y tradiciones indias. Se estima que el coste de las celebraciones es de casi 100 millones de euros, lo que la ha convertido en una de las bodas más caras de la historia. El enlace de la pareja se convertirá en una gran fiesta de tres días, entre el 12 y el 14 de julio, en Mumbai, de nuevo con varias citas que seguirán el estilo tradicional hindú. La ceremonia se celebrará el día 12 en el Jio World Convention Centre en el Badra-Kurla Complex (BKC), mientras que el 14 habrá una gran recepción para los invitados.

La primera preboda fue una sucesión de impresionantes bailes y cóctails que provocaron una gran expectación. Los detalles de las celebraciones atrajeron la atención internacional por ser esta además una auténtica cumbre de los líderes y las grandes fortunas mundiales. El novio es hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India y el 10º hombre más rico del mundo que es el propietario del conglomerado de empresas Reliance; y la novia, con la que comenzó su relación en la infancia, es hija del magnate de los negocios Viren Merchant.