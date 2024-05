La influencer Lucía Páramo y Pascu se dan el 'sí, quiero' en una boda mágica rodeados de familiares y amigos

Lucía Páramo y Pascu se dan el 'sí, quiero' este viernes 31 de mayo en la ermita de Nuestra Señora de la Paz de Alcobendas (Madrid) frente a sus seres queridos. A los pocos minutos de la llegada del novio sobre 18:00 horas — acompañado de su madre que ha lucido un elegante vestido en buganvilla — la influencer ha aparecido en el coche nupcial desvelando su secreto mejor guardado: su vestido de novia. Junto a su padre y padrino de boda ha caminado hasta el altar donde le esperaba su ya marido para fundirse en un emotivo abrazo.

Lucía Páramo del brazo de su padre y padrino de boda llegando a la ermita

Todo lo que sabemos sobre la boda de Lucía Páramo y Pascu que se celebra este viernes en Madrid

Pascu, el novio, junto a su elegante madre y madrina de boda

Lucía ha llegado radiante con un vestido de novia de la marca Flor Fuertes, creadora también del vestido de novia de su cuñada, María García de Jaime. Un diseño en el que destacan los bordados artesanales de la mano de By Luneville y al que ha puesto el toque final con unos zapatos vintage y un ramo cuyo diseño ha realizado su prima Lucia en El taller de Lucía. Junto a la novia, aparte de su padre, también han entrado a la iglesia sobrinos Tomás, Catalina y Federico, hijos de su hermano Tomás Páramo y María García de Jaime, que han ejercido de pajes luciendo una preciosa vestimenta de Mentxu Collado de By the Riverside.

Lucía Páramo llegando al altar para encontrarse con su prometido

Lucía Páramo nos desvela los detalles de su fiesta de pedida y la organización de su boda a un mes del gran día

El interior de la ermita de Nuestra Señora de la Paz

Tras convertirse en marido y mujer, los recién casados se marcharán en el coche nupcial en dirección al lugar donde se va a celebrar el cocktail y posterior banquete. Desde el primer momento, Lucía y Pascu tuvieron muy claro el paraje: "No miramos muchos sitios, porque estuvimos en una boda en el Palacio de Aldovea, situado en Torrejón de Ardoz, y nos encantó la comida y el entorno. Para nosotros era súper importante que el sitio de la celebración estuviese cerca de la iglesia, porque no queríamos meter a los invitados mucho tiempo en el coche, porque a nosotros es algo que no nos gusta cuando vamos a las bodas", desveló la influencer a ¡HOLA!.

Lucía Páramo llegando en el coche nupcial junto a su padre y su hermano Tomás Páramo

De Marta Lozano a Teresa Andrés: las 'wedding planners' de las 'influencers' nos cuentan cómo organizaron sus bodas

Tomás Páramo junto a su hijo mayor, 'Tomi'

Entre los invitados, y como no podía ser de otra forma, se encuentra el hermano de la novia, Tomás Páramo, quien ha llegado enfundado en un chaqué gris, y su mujer, María García de Jaime. El matrimonio ha llegado por separado a la ermita porque el influencer ha acompañado a su hermana y a su padre en el coche nupcial. Para esta ocasión tan especial, la creadora de contenido — que ha llegado con su pequeña Catalina en brazos — ha optado por un vestido encorsetado, y cortado sobre la cintura de la que nace voluminosa falda de corte midi con un precioso estampado de flores y pavos reales en tonos en rosa sobre un fondo blanco. Un diseño de la conocida firma australiana Zimmermann. Un look que ha completado con unas sandalias de tacón de estilo minimalistas, una cartera de mano del mismo color en forma de libro y joyas en dorado.

María García de Jaime sosteniendo en brazos a su hija Catalina

¿Cómo organiza su boda una 'influencer'? Lucía Páramo nos desvela los detalles a dos meses de su enlace

Eva Rivas, madre de la novia llegando a la ermita

Los detalles de la organización

Los novios decidieron no contar con wedding planner para todo el proceso porque la finca les daba muchas facilidades para organizar y, además, puntos como la decoración estaban muy atados (en este caso, a cargo de El taller de Lucía, la empresa de su prima). En su lugar, contaro con el equipo de Mano de Santa para coordinar que el día de la boda todo salga bien. De hecho, ha estado tan contenta con ellos que ha delegado más temas que no estaban previstos. "Yo no soy nada organizada. Si hubiese sabido lo que es realmente preparar una boda, quizás sí habría contratado el servicio desde el día uno, no para la decoración, pero para ciertos trámites que me parecen complicados y aburridos", nos confesaba.

En cuanto a las invitaciones, se las encargaron a BOBINETTE, una empresa cuyo lema es 'despreocúpate, nosotros te ayudamos a gestionar tus invitados'. Un diseño con estampado floral y una foto central en blanco y negro de los novios. Sobre ella, está inscrito la fecha de la boda y la hora: las 18:00 pm. A pesar de que la parte que menos les ha gustado a los prometidos de la organización de su boda ha sido el organizar a los invitados, por el contrario, lo que más les está gustando es vivir el proceso juntos y tener tiempo para ellos en medio del caos, como el cursillo prematrimonial.