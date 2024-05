El vestido de novia de Lucía Páramo, un romántico diseño con cuerpo drapeado y falda bordada

¡Ha llegado el gran día! Después de meses de nervios y preparativos, Lucía Páramo le ha dado el 'sí, quiero' a su novio, Pascu, poniendo así el broche de oro perfecto a su relación. Como ya contó a ¡HOLA!, el lugar elegido para la ceremonia ha sido la ermita de Nuestra Señora de la Paz, al norte de Madrid, puesto que querían continuar con la tradición familiar que también siguió su hermano, Tomás Páramo, el día de su boda con María García de Jaime. A las 6 de la tarde de este viernes 31 de mayo -fecha que cambiaron porque inicialmente iban a casarse el 1 de junio y les daba miedo que, como finalmente ha sido, el Real Madrid llegara a la final de la Champions League- la novia ha llegado del brazo del padrino y ha sido entonces cuando hemos descubierto su secreto mejor guardado: el vestido.

Aunque hace un par de meses Lucía nos confesó que tuvo muchas dudas a la hora de elegir diseñador para su vestido, puesto que le encantaban varios, al final se decantó por Flor Fuertes, puesto que se enamoró de la propuesta que le hizo y su feeling fue especial: "Me parece muy especial lo que hace y estaba muy a gusto con ella". Eso sí, en la tercera prueba le surgieron muchas dudas y cambió varias partes clave del look. "Supongo que es algo súper normal, me lo dice todo el mundo. Me lo probé y no me vi, había algo que no me encajaba, cortocircuité pero las diseñadoras lo entendieron perfectamente. En la cabeza me encantaba la idea, pero puesto no tanbo. Simplemente cambiaron un par de cosas que ni yo sabía identificar y de repente todo fluyó, fue increíble y me encanta, lo importante es confiar también en ellas que son las expertas".

La firma del vestido es la misma que la que creó el look nupcial de su cuñada María García de Jaime, pero lo cierto es que no tienen nada que ver, puesto que la diseñadora ha sabido capturar a la perfección la esencia de ambas. En el caso de Lucía, ha elegido un favorecedor diseño que realzaba totalmente su figura, confeccionado en una mezla de diferentes tejidos muy ligeros y vaporosos para hacer frente al calor de la capital.

Cuenta con un cuerpo drapeado de tirantes anchos que se ciñe al cuerpo y agrega una especie de capa de gasa que cubre los hombros, de la cual, previsiblemente, se deshará la novia para disfrutar del baile con mayor comodidad. La falda, que parte de la cadera, posee línea en 'A' y finaliza en una larga cola decorada con delicados bordados a base de abalorios, detalles a cargo de la casa By Luneville.

Como calzado, ha escogido un par vintage que le regaló un familiar y que complementa a la perfección el estilismo.La influencer ha presumido de melena cuidada y preciosa gracias a los tratamientos previos que lleva realizándose desde hace varios meses, así como a la iluminación a base de finas mechas que se dio hace un mes, apenas unos días antes de la pedida. "Podría haber salido fatal y mi madre me regañó, no recomiendo a nadie que vayan tan apurados, pero, en mi caso, al final todo fue bien y me encanta el color" nos confesaba. Al final, ha llevado el cabello recogido en un elegantísimo recogido pulido bajo con raya al medio, el cual ha coronado con un velo de tul clásico que le cubría el rostro a su llegada al templo.

En cuanto al maquillaje, no ha sorprendido que haya apostado por la naturalidad más absoluta con un look que potencia su bronceado de manera sutil y se centra en realzar la luminosidad de la tez, la cual también ha conseguido gracias a la rutina personalizada para eliminar marcas de acné y aportar hidratación que lleva meses trabajando.

Un ramo 'a ciegas'

El ramo, como ya nos adelantó, es un diseño de su prima Lucía, de El Taller de Lucía, quien se ha encargado de toda la decoración floral del enlace. Tanto confiaba en ella, que le llegó a decir que lo hiciera a su gusto sin necesidad de verlo: hasta el punto de que le ha pedido que le diseñe el ramo como ella prefiera: "Le he dicho la temática de la boda y más o menos el estilo del vestido, que no quiero nada muy pequeño porque yo soy grande, y que haga lo que quiera. Igual lo veo por primera vez ese mismo día" nos adelantó. El resultado ha sido un bouquet que encaja de forma ideal con el resto del conjunto, de estilo silvestre en el que predominaban los tonos verdes con pequeños toques blancos, rosas y naranjas.