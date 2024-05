La nueva canción de Joe Jonas conmueve a sus seguidores: ¿tiene un mensaje sobre su divorcio?

Los mensajes de apoyo se han multiplicado después de escuchar las primeras notas. Joe Jonas ha compartido los acordes de un nuevo tema en el que aludiría a su separación. En las breves frases que ha mostrado, se puede apreciar cómo detalla el estado de ánimo de alguien tras una relación fallida, por lo que los seguidores del intérprete han visto una clara referencia a su divorcio de Sophie Turner. "Deja de estar triste porque estás haciendo que sea incómodo / ok, lo pillo / sé que te sientes muy triste / a veces me gustaría tener poderes para ser invisible" continúa. "Incluso quién está seguro, se pone triste y esa es la verdad más dura / he llamado a tus padres y no saben qué hacer" concluyen los versos.

El nuevo tema se titularía Even the baddies, get saddies, como ha escrito Joe. Baddies es un término que alude al estilo de vestir que mezcla los brillos y las prendas que resaltan la exuberancia del cuerpo, aunque puede definir también a una persona muy segura de sí misma, con mucha autoestima. Puede traducirse también como "malo" por lo que la frase sería "incluso los malos se ponen tristes". Aunque todavía no se ha pronunciado sobre el sentido de la canción, los fans ven casi seguro que se refiere a su separación de Sophie. La actriz británica y el intérprete anunciaron su divorcio después de siete años juntos y dos hijas en común, una noticia que disgustó mucho a sus seguidores que les veían como una pareja modelo.

Lo que parecía una separación amistosa se vio empañada por el desencuentro que tuvieron por la custodia de sus dos hijas, Willa y Delphine, de cuatro y dos años respectivamente. En octubre llegaron a un acuerdo, pero en marzo, la artista pedía reabrir judicialmente este asunto para establecer las condiciones definitivas. La protagonista de Juego de Tronos pedía reabrir el proceso para que un juez dictara el reparto de propiedades y quién se queda con la custodia de las pequeñas, pues el trato al que llegaron inicialmente (por el que las niñas no podían salir de Nueva York) perdió vigencia en enero.

Una separación un tanto problemática

El exchico Disney y la actriz se conocieron en 2016 a través de las redes sociales, donde intercambiaron varios mensajes. Se conocieron en persona en una cita en Londres y a partir de ahí se volvieron inseparables. En 2019 se casaron en una romántica boda secreta en Las Vegas y unos meses más tarde se volvieron a dar el "sí quiero" en un espectacular castillo en el sur de Francia, bajo la atenta mirada de familiares y amigos. Después de su separación parecen haber pasado página pues Joe fue fotografiado con la modelo Stormi Bree y Sophie sale con el aristócrata Peregrine Pearson.

Sophie hablaba recientemente sobre su divorcio, asegurando que fue una etapa complicada, "los peores días de su vida", comentó en Vogue. Contó que le dolió mucho ver determinados titulares que cuestionaban su papel como madre. "Me repetía que nada de eso era cierto y que yo era buena madre". Destacó además el apoyo de algunas personas que le prestaron un gran apoyo en esa época como Taylor Swift, gran amiga y confidente, que incluso le prestó su casa para alojarse con sus hijas, como contó ella misma.