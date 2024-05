La videollamada de Sergio Peris-Mencheta con más de 100 amigos antes de su trasplante de médula

Sergio Peris-Mencheta comienza este martes, 28 de mayo, "un nuevo ciclo vital". El actor, productor y director madrileño, de 49 años, va a someterse a un trasplante de médula en el hospital City of Hope Medical Center en Duarte (California) y antes de entrar en quirófano su mujer, la actriz Marta Solaz, le ha sorprendido con una videollamada en la que participaron más de 100 amigos, entre ellos, Silvia Abascal, Diana Palazón y Fernando Andina.

"Conexiones desde España, Canadá, Estados Unidos, México, Camboya, Australia, Francia, Inglaterra, Argentina... Gracias por pasaros por este 'imperio kobra' virtual de las emociones y los recuerdos. Gracias por la escucha, salió todo demasiado bien ¡y sin moderadores! Gracias por el calor, el amor y la fe. Hoy cumplo vida. Y os llevo conmigo a la siguiente. Imposible cerrar los ojos esta noche y no ver este mosaico de sonrisas y lágrimas de amor. LA VIDA ES ESTO", ha escrito Peris-Mencheta tras una charla de más de tres horas.

Según contó el actor, la intervención coincide con una fecha muy señalada para él: el décimo aniversario de la muerte de su padre. "Dicen que los que son trasplantados además de celebrar su cumpleaños pasan a celebrar su 'cumplevida'. El mío parece que será el 28 de mayo. Y se da la circunstancia de que ese mismo día se cumplirán 10 años exactos del día en que me despedí de papá: 'Me voy de bolo, pap. En tres días estoy de vuelta'. Ya no le volví a ver. Seguro que allá donde esté, este 28 de mayo tiene ya organizado todo un arsenal de energía para echarme un cable y pueda celebrar ese cumplevida en su honor por muchos años", publicó al conocer la fecha exacta en la que sería operado.

Peris-Mencheta anunció el pasado 22 de enero que se encontraba en pleno proceso de quimioterapia y que necesitaba someterse a un trasplante de médula. Desde entonces, ha recibido numerosas muestras de cariño, como la visita de la actriz Helen Mirren y la del actor Álvaro Morte.

Además, ha comprobado que el amor, si es de verdad, no tiene límites. Su mujer le acompaña día y noche en el hospital y su hermano, a juzgar por las palabras que le ha dedicado, es su donante de médula. "Perdona y gracias, Yonyon", ha escrito junto a una foto en la que aparecen de niños. "Gracias, Yonyon, hermanito, por el regalo de mi vida", ha añadido.