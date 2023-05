Sergio Peris-Mencheta y su enigmático mensaje desde la cama del hospital tras diez días ingresado

El actor y director Sergio Peris-Mencheta, que saltó a la popularidad hace 25 años por la serie Al salir de clase y cuya meteórica carrera le ha llevado a hacerse un hueco en Hollywood, ha tenido que hacer una pausa de manera involuntaria en sus proyectos profesionales después de que un problema de salud le haya obligado a pasar diez días ingresado en el hospital 12 de octubre de Madrid.

- Sergio Peris-Mencheta cuenta el 'accidente' que sufrió durante el rodaje de 'Rambo V: Last Blood'

- Sergio Peris-Mencheta se pone romántico con Marta Solaz, la actriz de 'Al salir de clase' que robó su corazón hace 13 años

Sin querer dar más detalles sobre este contratiempo en su salud, Sergio mandaba este enigmático mensaje a sus seguidores, que el actor ha querido ilustrar con la imagen de la cama de hospital donde ha pasado esta última semana y media y que da buena cuenta de lo difícil que ha sido para él. “J: Venga que te cambio la vía. Yo: Sí por favor, que ya tengo el brazo dolorido. J: Uy… ha goteado un poco en la almohada. Ahora aviso para que te la cambien. Yo: oh…. No. Déjala. Me han mandado un mensajito mis ancestros. Después de 10 días salgo del hospital de la Fundación Jiménez Díaz. Más allá de todo lo vivido en este viaje (transformador donde los haya) quiero dar las gracias al equipo de médicos y especialmente al de enfermer@s y auxiliares. Me he sentido muy bien cuidado. Gracias Piedad, Carmen, Carlos, Ángel, Bea, Sergio, Ángeles,… y tod@s los que os pasasteis por la 1224 a CUIDARme.Y gracias Javi por ese involuntario. Si haces eso con una vía intravenosa, no me quiero imaginar lo que puedes hacer en un cappuccino Gracias, gracias, gracias” escribía Peris-Mencheta.

Los mensajes de ánimo y de apoyo de sus grandes amigos del mundo de la interpretación no se han hecho esperar y aunque muchos de ellos desconocían este bache en su salud no han dudado en desearle una pronta recuperación. “Me alegro infinito!!!! Pero… ¿?” preguntaba el actor Miguel Ángel Muñoz. “¡Joer! Espero que estés bien, amigo” dejaba escrito Edu Soto. “Pero ¿qué te ha pasado? señala Víctor Clavijo. “Te deseo una muy buena recuperación” le decía Loles León mientras que Hiba Abouk le mandaba tres emoticonos con forma de corazón.

Volcado por completo en la dirección de su obra teatral Ladies Football Club, un musical que ha que rescata la historia olvidada de las pioneras del fútbol femenino y que se encuentra dando la vuelta por todos los teatros de España, el intérprete recibía recientemente otro duro revés tras tener que despedirse antes de tiempo de uno de sus grandes amigos, el cineasta Bernardo Moll, de 47 años, quien falleció a principios del pasado mes de abril víctima de un cáncer.