Sergio Peris-Mencheta: 'Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula'

En mayo del año pasado, Sergio Peris-Mencheta dejó muy preocupados a sus fans al compartir una imagen desde el hospital. En ese momento, el actor y director madrileño, de 48 años, contó que había estado ingresado diez días en la Fundación Jiménez Díaz y dio las gracias a todo el equipo de médicos, pero no quiso dar detalles al respecto. Ahora que ha pasado casi un año, el que fuera protagonista de la serie Al salir de clase y marido de la también actriz Marta Solaz ha querido compartir un extenso mensaje para anunciar que: "Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula".

"En este último sorteo no me han salido los números de siempre. Y me toca jugar con otra mano esta vez. Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises", ha escrito en su cuenta personal.

Sergio Peris-Mencheta comienza su mensaje recordando y enumerando todas las cosas que ha vivido y que le han hecho sentir muy afortunado. "Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy. He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales… He galopado vestido de guerrero muchas veces blandiendo una espada y gritando: '¡¡¡Ahhhhh!!!', como soñaba de niño".

"He hecho cine en distintos idiomas, he trabajado con gente que estaba en las cintas Betamax que alquilaba en el videoclub Acuario de mi barrio. He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos, he dirigido, he creado, he contado las historias que necesitaba contar a bordo de mi Barco Pirata. He jugado mucho y, aunque he perdido, he sido más de ganar, en general. Con una dosis de suerte que siempre he sentido a mi lado, acompañándome, y ese sentimiento de no-merecimiento a cuestas".

"Y si en lo profesional me ha ido bien, en lo personal la vida me ha regalado la mejor de las compañías siempre. Empezando por el equipo que formamos Marta, Río, Olmo, Senda (nuestra perrita) y yo. La aventura del cambio de vida, los viajes, los proyectos en común, el día a día. EQUIPAZO. Después de 19 años y medio sigo enamorado hasta las trancas de Marta, y me siento cada vez más deseado y querido por ella. Y los amigos, y los maestros, y Mamushka, y Yonyon...".

La reacción en el mundo virtual no se ha hecho esperar y muchos amigos y compañeros de profesión se han volcado con él, llenándole de mensajes de apoyo. Es el caso de Raquel Meroño: "Querido Mencheta, eres un guerrero de la luz y todo va a salir bien. Saldrás de esta más fuerte para seguir contando historias aún más especiales. Sin miedo compañero, te admiramos mucho", Víctor Clavijo: "Bro, love you so much. Vas a ganar esta batalla, señor oso... Lo sé. Ganas de abrazarte, de hablar contigo... Te quiero, hermano; Carmen Morales: "Sergio, ¡¡te mando toda la fuerza del mundo!! Esa fuerza y esa energía con la que siempre te has enfrentado a todo en esta vida. Son momentos duros, pero tienes a ese equipazo tan maravilloso que te ayudará en este camino. Te mando un beso"; Tristán Ulloa: "Vas a conseguir que los dados vuelvan a girar a favor, amigo querido, no me cabe duda. Pa' lo que sea aquí nos tenéis. Silba"; o María Esteve: "Sergio, te mando todo el cariño y la fuerza que hay en mi en estos difíciles momentos que desafortunadamente te ha tocado vivir. Tu fortaleza y tu coraje juegan a tu favor. Eres un valiente y solo espero que esto pase de la mejor manera y lo antes posible. Un abrazo enorme compañero".

También ha recibido el cariño de Silvia Abril: Querido Sergio, ¡¡menuda partida nos sentamos a jugar contigo esta vez!! Pero como siempre, este master al que admiro va a acabar enseñándonos algo, ¡seguro! Estamos a tu lado, sentados contigo, concentrados a tope, escuchándote admirados, apretemos los dados y ¡¡A POR ELLA!!"; Michelle Jenner: "Pues aquí vamos a estar muchos, mandándote energía de la buena. ¡Un abrazo enorme!; Javier Cámara: "Yo te mando toda la energía posible, un abrazo cálido y toda mi ayuda. Querido Sergio. Qué momento difícil. Ánimo"; Miguel Ángel Muñoz: "Querido, qué te digo... Que te quiero, que te admiro. Estoy contigo y deseando verte. Mucha fuerza y te envío toda mi energía desde las antípodas. En cuanto pueda voy a verte"; o Elena Galera: "Sergio, te mando todo mi apoyo, qué noticia tan triste y qué batalla tan dura la que aparece, pero estás rodeado de fuerza y amor. Estoy segura de que vas de nuevo a ganar. Abrazo fuerte familia", entre otros muchos.