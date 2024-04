El apoyo de Javier Bardem a su amigo Sergio Peris-Mencheta en el momento más duro de su vida

Sergio Peris-Mencheta se encuentra a la espera de un trasplante de médula en Estados Unidos. El pasado mes de enero el recordado actor de Al salir de clase y productor teatral anunciaba a sus seguidores que le habían diagnosticado un cáncer, que estaba en pleno tratamiento de quimioterapia y necesitaba someterse a un posterior trasplante de médula. La noticia sobrecogía a todos los españoles, sobre todo a sus amigos, entre ellos a Javier Bardem, que ha viajado a Los Ángeles para visitar a su amigo. "Encuentro regenerador", ha destacado Peris-Mencheta, que está siendo tratado en el hospital City of Hope Medical Center en Duarte (California). Visitas como la de un amigo de toda la vida supone para él una inyección de energía en este largo y duro proceso, y así ha querido agradecérselo.

Buenas noticias

El actor comenzó el pasado 1 de abril el tercer ciclo de tratamiento sin perder las ganas y el optimismo. "Dicen que no hay dos 2 sin 2. Hoy empiezo el tercer ciclo. Con más ánimo del que podía imaginar a estas alturas. Y vislumbrando asomar en el horizonte el último repecho que es el trasplante". Se encuentra tratándose en Estados Unidos y no en España debido a un cúmulo de circunstancias. El actor se disponía a sacar los billetes de avión para viajar a España justo cuando sufrió un cólico nefrítico: "En el momento en el que se desencadena el proceso que estoy viviendo, saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico. Ahí se inicia un procedimiento que me imposibilita viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos".

En pleno proceso Peris-Mencheta ha sido operado con éxito de varias piedras en el riñón. "Una piedra más (en este caso tres) en el camino. Ayer tocó litotricia con láser. Y si estoy aquí escribiendo es que todo salió bien", ha señalado el actor desde la cama de su hospital, junto a un vídeo con la voz en off de su mujer, Marta Solaz, que le decía antes de entrar en quirófano: "Va a salir todo bien, ya verás todo mejor". El actor cuenta con el apoyo incondicional de su esposa y sus dos hijos. Sergio y Marta llevan veinte años de relación y tienen dos hijos: Río, de doce años, y Olmo, de nueve.

Estas buenas noticias se suman a que la última obra que Peris-Mencheta ha dirigido, Cielos, se ha llevado dos galardones en los Premios Talía. Dos premios que fueron a parar a David Picazo, en la categoría de mejor iluminación y Alessio Meloni, en mejor escenografía en una gala que se celebró en Madrid. El productor celebraba estas dos victorias desde el otro lado del charco a través de su perfil en redes: "Enhorabuena".

La visita de Helen Mirren y Taylor Hackford

Peris-Mencheta ha vivido estos últimos ocho años entre Estados Unidos y España por razones laborales. De ahí que tenga amigos a un lado y a otro del charco. Helen Mirren y su marido, Taylor Hackford, han sido otros de los que le han visitado en los últimos días. Taylor dirigió a Peris-Mencheta en la película Love Ranch en 2010 protagonizada por su mujer, Helen Mirren, Joe Pesci y Peris-Mencheta. Su esposa Marta Solaz compartía la imagen de todos juntos y hacía realidad esta visita sorpresa para el actor en su hogar de California.