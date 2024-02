Sergio Peris-Mencheta aclara el motivo por el que ha tenido que ser ingresado de urgencia en Estados Unidos

Sergio Peris-Mencheta está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. Hace tan solo unas semanas, concretamente el 22 de enero, el actor acaparaba los titulares de los medios de comunicación por su estado de salud. El intérprete, a través de su perfil público, anunció que le habían diagnosticado un cáncer y que está recibiendo tratamiento, mientras espera un trasplante de médula. Tras varias semanas en el foco mediático, Sergio ha aclarado ahora el motivo por el cual está ingresado en el City Of Hope Hospital de California con un contundente mensaje.

Sergio Peris-Mencheta envía un importante mensaje desde el hospital donde permanece ingresado por cáncer

“Quizá no debería justificar nada, pero ahora que aún tengo algo de energía extra, ahí van unas consideraciones que estaría bien sacar a la luz para evitar malos entendidos y contestar al 'troleo’ incipiente", ha comenzado diciendo el que fue protagonista de Al salir de clase, junto a una fotografía en la que se le puede ver de espaldas, caminando por los pasillos del hospital estadounidense mientras le suministran medicamentos. Sergio Peris-Mencheta ha querido dejar claro que es un “firme defensor” de la Sanidad Pública española y su intención es regresar a su país natal para continuar tratándose. Sin embargo, justo cuando se disponía a sacar los billetes de avión para viajar hasta aquí, el artista sufrió un cólico nefrítico: “En el momento en el que se desencadena el proceso que estoy viviendo, saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico, cuyo desenlace aún no ha tenido lugar. Ahí se inicia un procedimiento que da con mis huesos en City of Hope y, entre otras cosas, me imposibilita viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos”, ha detallado, explicando el motivo por el cual aún permanece en tierra americana.

Sergio Peris-Mencheta: 'Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula'

Además, el actor ha confesado que durante estos últimos años ha vivido entre Estados Unidos y España: “Por razones laborales llevo más de 8 años viviendo a caballo entre Madrid y Los Ángeles. En caso de haberme encontrado en España, sin duda me habría puesto en manos de la Sanidad Pública española”, ha continuado expresando, zanjando cualquier polémica que pueda surgir sobre el lugar donde se está tratando. “Al ser miembro del sindicato de actores americano (SAG), tengo derecho a un seguro médico que me cubre la mayor parte de los gastos de hospitalización, medicamentos y demás”, ha señalado. Asimismo, Sergio ha querido concluir su mensaje agradeciendo todo el apoyo que está recibiendo estas últimas semanas y afirmando que va a centrarse en lo realmente importante: su salud.

La foto del reencuentro de 'Al salir de clase' 25 años después

Su mujer y dos hijos, el mayor apoyo de Sergio en estos duros momentos

Junto a él, siempre está presente su esposa, Marta Solaz, también actriz, con quien comparte una relación que ha perdurado casi dos décadas y constituye su principal respaldo. Su encuentro tuvo lugar en la serie Al salir de clase, donde él encarnaba a Dani Daroca Lavín y ella a Violeta. Aunque solo coincidieron en un episodio, Marta reveló años después: "Mi primer capítulo era el último de él". Sin embargo, su amor floreció en los años posteriores al programa. La pareja, padres de dos niños, Río (11 años) y Olmo (9 años), selló su compromiso con el matrimonio el 14 de julio de 2017 en la playa de Montgat, Barcelona, tras trece años de vida en común. Al anunciar su enfermedad, Sergio Peris-Mencheta quiso destacar la importancia de su familia como un sólido pilar de apoyo: “En lo personal, la vida siempre me ha recompensado con la mejor compañía. Comenzando con nuestro equipo Marta, Río, Olmo, Senda (nuestro perro) y yo. Las aventuras, los cambios de vida, los viajes, los proyectos en común. Qué equipazo. 19 años y medio después, sigo perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado”, escribía muy agradecido.