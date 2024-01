Su mujer Marta Solaz y sus dos hijos, el gran apoyo de Sergio Peris-Mencheta tras anunciar que padece cáncer

El actor, productor y director Sergio Peris-Mencheta anunciaba hace unos días que estaba en pleno proceso de quimioterapia y necesitaba someterse a un trasplante de médula. El que fuera protagonista de Al salir de clase, de 48 años, exponía sus sentimientos y conmovía a sus seguidores al hablar de su estado de ánimo tras revelar que padece cáncer. "Estoy en un lugar donde solo aquellos que han estado allí lo saben. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo", se sinceró con sus seguidores. "Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises", revela el actor que siempre se ha considerado una persona con suerte.

'El mejor día desde que empezó este viaje'

Ante la inmensa oleada de cariño y apoyo que ha recibido por parte de amigos, familiares y compañeros de profesión, Peris-Mencheta ha querido dar las gracias infinitas a todo aquel que ha leído su mensaje, le ha enviado su apoyo o simplemente ha empatizado con su situación. "Abrumado por tanto mensaje bonito. Gracias, gracias, gracias", se muestra infinitamente agradecido. "No imaginaba algo así, la verdad. El mejor día desde que empezó este viaje sin duda. Vamos pasito a pasito. 'Momento a momento', como diría mi maestro. Pero vamos", asegura después de haber recibido esta inyección de adrenalina por parte de los que le quieren.

A su lado no puede faltar su esposa, la también actriz Marta Solaz, con quien lleva casi veinte años de relación y es su máximo apoyo. Se conocieron en Al salir de clase, serie en la que él daba vida a Dani Daroca Lavín y ella a Violeta, sólo coincidieron en un episodio, "mi primer capítulo era el último de él", confesó ella pasados los años. Sin embargo, su amor llegó años después de la serie. Son padres de dos niños, Río, de once años, y Olmo, de nueve, y después de trece años juntos se dieron el 'sí, quiero' el 14 de julio de 2017 en la playa de Montgat, Barcelona. De su familia Sergio Peris-Mencheta quiso hablar al anunciar su enfermedad para destacar su gran apoyo. "En lo personal, la vida siempre me ha recompensado con la mejor compañía. Comenzando con nuestro equipo Marta, Río, Olmo, Senda (nuestro perro) y yo. Las aventuras, los cambios de vida, los viajes, los proyectos en común. Qué equipazo. 19 años y medio después, sigo perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado".

En pleno proceso de quimioterapia y a la espera de un trasplante de médula, el actor anunció su enfermedad desde el otro lado del charco, en el hospital City of Hope Medical Center en Duarte (California) y en compañía de su esposa. Desde que el intérprete se trasladara en 2015 a Los Ángeles para el rodaje de la segunda temporada de Snowfall, la pareja vive a caballo entre Estados Unidos y España. Su residencia habitual está en La Cañada Flintridge, ciudad del condado de Los Ángeles.