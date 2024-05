Milo Ventimiglia asiste a la graduación de Niles Fitch, su hijo Randall Pearson en 'This Is Us' La presencia del actor en la Universidad del Sur de California ha sido muy emotiva, pues el padre de Fitch falleció hace tiempo de lupus

Milo Ventimiglia asistió el pasado 21 de marzo a la graduación de Niles Fitch, el actor que interpretó a su hijo Randall Pearson en This Is Us. El acto tuvo lugar en la Universidad del Sur de California y también estuvo presente Hannah Zeile, la actriz que dio vida a Kate Pearson en la serie. En esta foto vemos a Ventimiglia posando orgulloso con los dos jóvenes mientras sostiene el diploma de Fitch a sus espaldas.

Fitch perdió a su padre cuando era un niño, de ahí que la presencia del actor fuera tan emotiva. Lamentablemente, el joven no pudo tener a su padre biológico en un día tan especial, pero se sintió reconfortado al contar con el apoyo del que ha sido su padre en la ficción durante tantos años, el inolvidable Jack Pearson.

El joven, de 22 años, dedicó este triunfo académico a su padre, que falleció de lupus, y compartió su felicidad con su madre, Nakata, y su hermana, Leigh.

Además, recibió la felicitación de Mandy Moore, su madre en la ficción. "¡Vamos, Niles! Increíble. Madre orgullosa", dijo emocionada la actriz encargada de interpretar a Rebecca Pearson. También se pronunció Sterling Brown, el actor que da vida a Randall Pearson de adulto: "¡¡¡Mi compa!!! ¡Así se hace, joven!".

This Is Us se estrenó en 2016 en Estados Unidos con Mandy Moore y Milo Ventimiglia como protagonistas. Se trataba de una serie familiar que contaba la historia de amor de una pareja: el inicio de su romance, el nacimiento de sus trillizos y cómo va evolucionando su vida. Después de seis temporadas, el 24 de mayo de 2022 los Pearson se despidieron para siempre de los espectadores. Eso sí, los lazos que los actores forjaron a lo largo de los años siguen intactos. Prueba de ello es la presencia de Milo Ventimiglia y Hannah Zeile en la graduación de Niles Fitch.